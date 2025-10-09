MotoGP, il “nuovo che avanza” porta una frattura a Marc Marquez! L’incredibile coincidenza fra Jerez 2020 e Mandalika 2025

Come spiegato ieri, Fermìn Aldeguer è diventato il primo pilota venuto al mondo nel XXI secolo a vincere una gara di MotoGP. Una ovvia conseguenza è rappresentata dall’essere divenuto anche il più giovane vincitore di una gara attualmente in attività, nel senso che nessuno nato dopo di lui ha primeggiato nella classe regina. Puntualizzazione lapalissiana, ma necessaria per ampliare l’argomento.

Il ventenne spagnolo ha scalzato dal ruolo di cui sopra a Fabio Quartararo, nato il 20 aprile 1999. Infatti, il francese – dopo aver primeggiato nel Gran Premio di Spagna del 19 luglio 2020 – è rimasto per cinque anni abbondanti il più giovane centauro presente in griglia a essersi imposto in un GP della top-class. Al riguardo, un occhio vigile non può non notare un dato ai confini della realtà.

Oltre alla dinamica di veder cambiare l’identità del pilota più giovane a vantare un successo, cosa hanno in comune il Gran Premio di Spagna 2020 e il Gran Premio di Indonesia 2025? Il fatto che Marc Marquez non solo sia caduto, ma abbia anche patito un infortunio traumatico! A Jerez de la Frontera, in piena pandemia, l’iberico si fratturò un braccio e imboccò un lungo calvario, di fatto durato più di tre anni. L’altro ieri, a Mandalika, si è invece rotto una clavicola. Tempi di recupero ancora da valutare con precisione, nella speranza che la convalescenza sia breve e lo obblighi a saltare solo 2 GP.

Ci troviamo, dunque, di fronte a una coincidenza incredibile, letteralmente più unica che rara, soprattutto considerando come le cadute di El Trueno de Cervera in questo 2025 siano state poche. L’unica dalle nefaste conseguenze si verifica quando si ripresenta la medesima situazione venutasi a creare nel giorno più nero della carriera di MM93!

Per la cronaca, Quartararo succedette a Jack Miller (che ha visto la luce il 18 gennaio 1995), rimasto dal GP d’Olanda 2016 a quello di Spagna 2020, il più giovane centauro della griglia a poter dire di aver vinto una gara. Quantomeno, in quell’edizione di Assen sorprendentemente conquistata dall’australiano, Marquez non cadde e chiuse secondo.

Considerando che Miller ha occupato il ruolo in oggetto per 4 anni e Quartararo per 5, Marc può dormire sonni tranquilli. Aldeguer potrebbe e dovrebbe restare a lungo il più giovane vincitore di una gara in attività, evitando il “rischio” di un nuovo capitombolo dall’esito traumatico al sette volte Campione del Mondo della MotoGP nel giorno del futuro passaggio di consegne tra Fermìn e il suo successore, che verosimilmente avverrà quando El Trueno de Cervera avrà appeso il casco al chiodo.