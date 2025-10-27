MotoGP, il derby italiano tra Bezzecchi e Bagnaia illuminerà il finale di 2025. Duello “asimmetrico” per il 3° posto nel Mondiale

Saranno Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia a illuminare la parte conclusiva del Mondiale 2025 di MotoGP, che si sta avviando senza troppa convinzione verso il proprio epilogo. Non c’è neppure stata la soddisfazione di assistere a un Mundialito tra Pecco e Marc Marquez, spedito anzitempo in vacanza dalla frattura patita a Mandalika.

Così, con il titolo già conquistato da El Trueno de Cervera e la piazza d’onore della classifica generale matematicamente messa in cassaforte dal fratello minore Alex, resta in palio solo il gradino più basso del podio. La terza posizione sarà un derby italiano fra il centauro dell’Aprilia (291 punti) e quello della Ducati (286).

Non si tratta di un risultato platonico, soprattutto se lo si guarda dalla prospettiva della Casa di Noale. Anzi, Aprilia punta con decisione alla terza moneta, poiché rappresenterebbe il miglior risultato di sempre nella classe regina. Portare Bezzecchi così in alto in classifica sarebbe un onore e, al contempo, una implicita rivincita nei confronti di Jorge Martin, pronto ad andarsene senza essere neppure sceso in pista.

Per Bagnaia, arrivare terzo nel Mondiale 2025 non aggiungerebbe e non toglierebbe nulla all’economia della sua carriera pregressa, ma potrebbe avere un peso specifico di rilievo per quella futura. Il ventottenne piemontese può (forse deve) farne una questione di prestigio personale per rendere meno amara quella che è stata la sua peggior stagione nella top-class. Non in termini di risultati assoluti, bensì di rapporto fra aspettative e risultati.

Sarà un duello asimmetrico, perché Bezzecchi non è in discussione e avrà alle sue spalle tutta Aprilia. Viceversa, Bagnaia deve dimostrare a Ducati di non essere un cavallo bolso, bensì un purosangue su cui puntare anche dal 2027 in poi.

Si chiuderà nella penisola iberica, tra Portimao e Valencia. Non è rimasto molto sul piatto della MotoGP 2025, ma quel poco che c’è ha comunque un certo interesse. Se ne riparlerà fra un paio di settimane, ora è il momento di rientrare in Europa dopo la lunghissima trasferta in Estremo Oriente.