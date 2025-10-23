GP Malesia
MotoGP, GP Malesia 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara
Il Gran Premio di Malesia di MotoGP andrà in scena nel fine settimana del 24, 25 e 26 ottobre 2025. L’appuntamento di Sepang ha ormai assunto collocazione fissa nella fase conclusiva della stagione e, in questa annata agonistica, porrà fine alla lunga trasferta del Motomondiale tra l’Estremo Oriente e le soglie dell’Oceano Pacifico.
In tempi recenti, Sepang ho sovente assunto i contorni di gara-spartiacque nella rincorsa all’Iride. Alcuni campionati, pur non chiudendosi per la matematica, qui hanno trovato un padrone definitivo. È stato così sia nel 2022 che nel 2024, quando Francesco Bagnaia e Jorge Martin presero dei vantaggi che permisero loro di correre “da ragionieri” in tutti gli appuntamenti successivi.
Il contesto è uno dei più conosciuti dai centauri, poiché viene regolarmente utilizzato per i test pre-stagionali. D’altronde la logistica è ideale. Vero che ci si trova ad affrontare una trasferta intercontinentale, ma qui il clima è più o meno sempre lo stesso e l’autodromo è edificato letteralmente a fianco dell’aeroporto di Kuala Lumpur. Il trasferimento del materiale dai cargo alla pista è immediato!
MOTOGP – PROGRAMMA GP MALESIA 2025
VENERDÌ 24 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)
Ore 3:00-3:35, Moto3, Prove libere (I)
Ore 3:50-4:30, Moto2, Prove libere (I)
Ore 4:45-5:30, MotoGP, Prove libere (I)
Ore 7:15-7:50, Moto3, Pre-Qualifiche
Ore 8:05-8:45, Moto2, Pre-Qualifiche
Ore 9:00-10:00, MotoGP, Pre-Qualifiche
SABATO 25 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)
Ore 2:40-3:10, Moto3, Prove libere (II)
Ore 3:25-3:55, Moto2, Prove libere (II)
Ore 4:10-4:40, MotoGP, Prove libere (II)
Ore 4:50-5:05, MotoGP, Qualifiche – Q1
Ore 5:15-5:30, MotoGP, Qualifiche – Q2
Ore 6:50-7:05, Moto3, Qualifiche – Q1
Ore 7:15-7:30, Moto3, Qualifiche – Q2
Ore 7:45-8:00, Moto2, Qualifiche – Q1
Ore 8:10-8:25, Moto2, Qualifiche – Q2
Ore 9:00, MotoGP, SPRINT
DOMENICA 26 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)
Ore 3:40, Warm-up (Solo MotoGP)
Ore 5:00, GARA MOTO3
Ore 6:15, GARA MOTO2
Ore 8:00, GRAN PREMIO MOTOGP
MOTOGP – PALINSESTO GP MALESIA 2025 IN TV
TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.
TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del GP di Malesia. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.
STREAMING – L’evento malese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.
DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Malesia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.
PROGRAMMA TV8
SABATO 25 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)
Ore 4:50-5:30, Diretta Qualifiche MotoGP
Ore 6:50-7:30, Diretta Qualifiche Moto3
Ore 7:45-8:25, Diretta Qualifiche Moto2
Ore 9:00 Diretta SPRINT MotoGP
DOMENICA 26 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)
Ore 11:00, Differita GRAN PREMIO Moto3
Ore 12:15, Differita GRAN PREMIO Moto2
Ore 14:00, Differita GRAN PREMIO MotoGP