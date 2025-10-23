MotoGP, GP Malesia 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

Il Gran Premio di Malesia di MotoGP andrà in scena nel fine settimana del 24, 25 e 26 ottobre 2025. L’appuntamento di Sepang ha ormai assunto collocazione fissa nella fase conclusiva della stagione e, in questa annata agonistica, porrà fine alla lunga trasferta del Motomondiale tra l’Estremo Oriente e le soglie dell’Oceano Pacifico.

In tempi recenti, Sepang ho sovente assunto i contorni di gara-spartiacque nella rincorsa all’Iride. Alcuni campionati, pur non chiudendosi per la matematica, qui hanno trovato un padrone definitivo. È stato così sia nel 2022 che nel 2024, quando Francesco Bagnaia e Jorge Martin presero dei vantaggi che permisero loro di correre “da ragionieri” in tutti gli appuntamenti successivi.

Il contesto è uno dei più conosciuti dai centauri, poiché viene regolarmente utilizzato per i test pre-stagionali. D’altronde la logistica è ideale. Vero che ci si trova ad affrontare una trasferta intercontinentale, ma qui il clima è più o meno sempre lo stesso e l’autodromo è edificato letteralmente a fianco dell’aeroporto di Kuala Lumpur. Il trasferimento del materiale dai cargo alla pista è immediato!

MOTOGP – PROGRAMMA GP MALESIA 2025

VENERDÌ 24 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 3:00-3:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 3:50-4:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 4:45-5:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 7:15-7:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 8:05-8:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 9:00-10:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 25 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 2:40-3:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 3:25-3:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 4:10-4:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 4:50-5:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 5:15-5:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 6:50-7:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 7:15-7:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 7:45-8:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 8:10-8:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 9:00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 26 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 3:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 5:00, GARA MOTO3

Ore 6:15, GARA MOTO2

Ore 8:00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP MALESIA 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del GP di Malesia. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento malese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Malesia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 25 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 4:50-5:30, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 6:50-7:30, Diretta Qualifiche Moto3

Ore 7:45-8:25, Diretta Qualifiche Moto2

Ore 9:00 Diretta SPRINT MotoGP

DOMENICA 26 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11:00, Differita GRAN PREMIO Moto3

Ore 12:15, Differita GRAN PREMIO Moto2

Ore 14:00, Differita GRAN PREMIO MotoGP