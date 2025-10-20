MotoGP, GP Malesia 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Dal 24 al 26 ottobre andrà in scena sul circuito di Sepang, in Malesia, il ventesimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul tracciato asiatico i piloti avranno molti riferimenti, da legare ai test pre-season svolti. Un circuito fatto di grandi frenate e accelerazioni dove la confidenza con l’anteriore molto importante per performare.

Nella classe regina, come è noto, i giochi sono fatti. Marc Marquez, sulla Ducati ha vinto il titolo. L’iberico, però, non ci sarà. La caduta di Mandalika (Indonesia) ha avuto delle conseguenze e niente week end in Malesia, replicando già quanto fatto in Australia.

Sarà interessante, quindi, capire quali saranno gli equilibri. Francesco Bagnaia è reduce da un bruttissimo fine-settimana nella terra dei canguri e vedremo se in Malesia avrà le stesse sensazioni del Giappone. Con l’assenza di Marc, i nomi dei possibili vincitori si allarga e Marco Bezzecchi potrebbe essere il profilo adatto per prendersi il successo con l’Aprilia.

Il GP della Malesia, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, sarà trasmesso in diretta televisiva nella sua totalità su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201). Su TV8, in chiaro, ci sarà la trasmissione in diretta delle qualifiche delle tre classi e la differita delle gare delle tre categorie. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la diretta delle tre qualifiche e la differita delle tre corse domenicali, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

GP MALESIA MOTOGP 2025

Venerdì 24 ottobre (orari italiani)

Ore 03.00-03.35 Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 03.50-04.30 Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 04.45-05.30 MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 07.15-07.50 Moto3, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 08.05-08.45 Moto2, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.00-10.00 MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Sabato 25 ottobre (orari italiani)

Ore 02.40-03.10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 03.25-03.55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 04.10-04.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 04.50-05.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 05.15-05.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 06.45-07.00, Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 07.10-07.25, Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 07.40-07.55, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 08.05-08.20, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 09.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Domenica 26 ottobre (orari italiani)

Ore 03.40-03.50, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 05.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 06.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 08.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Diretta Live testuale: OA Sport