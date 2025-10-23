MotoGP, GP Malesia 2025. La stagione finisce a briglia sciolta. Aprilia e Bagnaia temi forti di Sepang

Il Gran Premio di Malesia di MotoGP rappresenterà il terz’ultimo round di un Mondiale che si sta concludendo a briglia sciolta. D’altronde, Marc Marquez – dopo aver sbaragliato gli avversari – è stato spedito in vacanza anticipata dall’infortunio patito a Mandalika.

Di temi legati alla classifica generale ne restano pochi. Il fratello Alex è ormai prossimo a conseguire la piazza d’onore, completando un autentico trionfo di famiglia. L’hermano menor ha un vantaggio di 97 punti sul terzo quando ne restano 111 a disposizione. Sostanzialmente, solo l’aritmetica tiene ancora in bilico il ruolo di vice-campione.

Quel gradino più basso del podio nella graduatoria iridata è però una preda ambita per Marco Bezzecchi, che grazie al vigoroso weekend di Phillip Island ha volato via un Francesco Bagnaia impalpabile. Giungere terzo nel Mondiale, rappresenterebbe un risultato di portata storica per Aprilia, che mai ha issato così in alto un proprio centauro nella top-class.

La Casa di Noale ha dominato la scena in Australia e sarà avvincente capire se la RS-GP avrà modo di incidere anche a Sepang, contesto totalmente differente rispetto a quello down under; vuoi per le caratteristiche dell’autodromo, vuoi per le condizioni ambientali, letteralmente equatoriali.

La competitività di Aprilia sarà il principale motivo per seguire le corse nella pista edificata nei sobborghi di Kuala Lumpur. Come contorno ci sarà un nuovo episodio de ‘lo strano caso di Pecco Bagnaia’, tornato Mister Hyde dopo averlo ammirato in versione Dottor Jekyll a Motegi, nonché la possibilità per tutti i protagonisti di ottenere un successo estemporaneo, ma legittimo e destinato a restare negli annali, come quello di Raul Fernandez domenica scorsa.