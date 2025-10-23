MotoGP, GP Malesia 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

Tutto pronto al circuito internazionale di Sepang per il weekend del Gran Premio della Malesia 2025, valevole come ventesimo e terzultimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Josè Antonio Rueda e Marc Marquez hanno già ottenuto la certezza aritmetica del titolo rispettivamente in Moto3 e MotoGP, mentre è ancora tutto aperto in Moto2 tra Manuel Gonzalez e Diogo Moreira.

Lo spagnolo guida la classifica con soli due punti di vantaggio sul brasiliano, ma può ancora sperare nel ribaltone anche l’esperto Aron Canet da -35. In top class, alle spalle dei fratelli Marc e Alex Marquez, il favorito per completare il podio finale del campionato è diventato Marco Bezzecchi con l’Aprilia dopo aver superato di 8 lunghezze un Francesco Bagnaia in crisi nera.

Tutte le sessioni del weekend di Sepang verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP (su Sky Sport Uno anche la Sprint, le pre-qualifiche e le gare) ed in streaming su Sky Go e NOW, mentre le qualifiche delle tre classi e la Sprint della top class saranno visibili anche in diretta in chiaro su TV8 (che manderà poi in onda le corse della domenica in differita). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della MotoGP in Malesia con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO WEEKEND GP MALESIA MOTOGP 2025

Venerdì 24 ottobre

Ore 03.00 Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 03.50 Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 04.45 MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 07.15 Moto3, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 08.05 Moto2, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 09.00 MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Sabato 25 ottobre

Ore 02.40 Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 03.25 Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 04.10 MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 04.50 MotoGP, Qualifiche – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 06.45 Moto3, Qualifiche – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 07.40 Moto2, Qualifiche – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 09.00 MotoGP, Sprint – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Domenica 26 ottobre

Ore 03.40 MotoGP, Warm-up – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 05.00 Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 06.15 Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 08.00 MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA GP MALESIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (in diretta tutte le qualifiche e la Sprint della MotoGP), Sky Sport Uno (le pre-qualifiche delle tre classi, le qualifiche di Moto3 e Moto2, la Sprint di MotoGP e tutte le gare), Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it (tutte le qualifiche e la Sprint della MotoGP), Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport (tutte le sessioni della MotoGP).

TV8 trasmetterà in differita la gara di Moto3 alle 11.05, di Moto2 alle 12.20 e di MotoGP alle 14.05.