MotoGP, GP Indonesia 2025. Bezzecchi grande favorito per vincere, ma occhio all’assalto di Aldeguer e Acosta

Alle ore 9:00 italiane di domenica 5 ottobre scatterà il Gran Premio di Indonesia di MotoGP. La gara ha un chiaro favorito, che risponde al nome di Marco Bezzecchi. Il centauro dell’Aprilia partirà dalla pole position e nella giornata di sabato ha vinto la Sprint a dispetto di una partenza deficitaria. La sua prepotente dimostra la superiorità di cui gode sul tracciato di Mandalika.

Sulla carta, il romagnolo dovrà guardarsi principalmente da due ambiziosi spagnoli, avidi di riscatto e alla ricerca della prima affermazione della carriera. Si parla, innanzitutto, di Fermin Aldeguer, particolarmente performante sull’Isola di Lombok. Il ventenne del Team Gresini ha visto sfumare il successo solo nell’ultimo giro della gara dimezzata. La sua piazza d’onore resta un risultato notevole, ma gli ha indubbiamente lasciato un po’ di amaro in bocca per il modo in cui è arrivata.

L’altro iberico d’assalto è Pedro Acosta, scivolato nella Sprint. Il ventunenne della KTM sembra proprio non trovare mai il centesimo per fare l’euro, ma nel GP d’Indonesia cercherà di mettere assieme tutti i nichelini. Bezzecchi permettendo, l’occasione è ghiotta, perché le Ducati del Factory Team sono inaspettatamente in difficoltà.

Al riguardo, c’è però da scommettere che Marc Marquez tenterà di dare una svolta al suo weekend. Magari non per vincere, ma quantomeno per chiuderlo in maniera solida. In grossa difficoltà sul giro secco, penalizzato nella gara-dimezzata, verosimilmente il Campione del Mondo 2025 vorrà risollevare le sue sorti in quello che, sinora, è il peggior fine settimana della sua stagione.

Ci sono invece poche speranze su Francesco Bagnaia, passato dal dominio di Motegi alle retrovie di Mandalika. Un delta prestazionale difficile da spiegare, dal quale tuttavia si evince come la strada del pieno recupero sia ancora lunga, accidentata e piena di insidie. Non gli si chiede la Luna, però quantomeno di fornire una scintilla dopo il buio assoluto odierno.

Pecco, non più tardi di sei giorni fa, sembrava in grado di poter imbastire una rimonta verso il platonico ruolo di vice-Campione. Oggi, viceversa, vede nuovamente minacciato il podio in classifica generale da Bezzecchi, mattatore di Mandalika e riportatosi a -20, dunque a portata di tiro per effettuare un ipotetico sorpasso già domenica…