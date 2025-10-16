MotoGP, GP Australia 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

Il Gran Premio di Australia di MotoGP avrà luogo nell’imminente fine settimana. Il venerdì sarà, come d’abitudine, consacrato alle prove e alle pre-qualifiche. Dopodiché, nella giornata di sabato 18, saranno emessi i primi verdetti con le qualifiche di tutte le classi e la Sprint di MotoGP. Il weekend raggiungerà il pinnacolo domenica 19, quando si terranno le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

Phillip Island è un tracciato favoloso, letteralmente d’altri tempi. Concepito negli anni ’80, è rimasto sostanzialmente immutato da allora. Spettacolari curvoni veloci, asfalto abrasivo, meteo spesso inclemente, passaggi a strapiombo sul mare e il pericolo rappresentato dai gabbiani che attraversano di continuo la carreggiata in volo radente, rendono questo contesto unico e affascinante.

Nel 2024, in MotoGP, furono Marc Marquez e Jorge Martin a spartirsi equamente la posta. El Trueno de Cervera vinse il Gran Premio davanti a Martinator, dopo che il giorno prima nella Sprint i due chiusero primo e secondo a ordine invertito. I gradini più bassi del podio furono occupati da Enea Bastianini nella gara dimezzata e da Francesco Bagnaia in quella intera. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo basterà seguire il GP di Australia in TV.

MOTOGP – PROGRAMMA GP AUSTRALIA 2025

VENERDÌ 17 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 0:00-0:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 0:50-1:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 1:45-2:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 4:15-4:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 5:05-5:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 6:00-7:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 18 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 23:40-0:10, Moto3, Prove libere (II)*

Ore 0:25-0:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 1:10-1:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 1:50-2:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 2:15-2:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 3:50-4:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 4:15-4:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 4:45-5:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 5:10-5:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 6:00, MotoGP, SPRINT

* La differenza di fuso orario è così marcata che la sessione comincerà nella tarda serata europea di venerdì

DOMENICA 19 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 0:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 2:00, GARA MOTO3

Ore 3:15, GARA MOTO2

Ore 5:00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP AUSTRALIA 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Australia. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento di Phillip Island potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Australia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 18 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 1.50-2.30, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 3.50-4.30, Diretta Qualifiche Moto3

Ore 4.45-5.25, Diretta Qualifiche Moto2

Ore 6.00 Diretta SPRINT MotoGP

Ore 13.00 Replica SPRINT MotoGP

DOMENICA 19 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11.00, Differita GARA Moto3

Ore 12.15, Differita GARA Moto2

Ore 14.00, Differita GRAN PREMIO MotoGP