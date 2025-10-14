MotoGP, Gigi Dall’Igna: “Marc Marquez con la Ducati GP25 non ha rivali”

La stagione di Marc Marquez è finita. L’operazione a cui si è sottoposto il pilota spagnolo della Ducati, già col titolo iridato di MotoGP in cassaforte, ha posto un termine al 2025 dell’iberico che tornerà in pista forse per i test post-season di Valencia. Un campionato dominato dal Cabroncito, abile soprattutto a interpretare la Ducati GP25 come nessun altro e dominando la scena in lungo e in largo.

Sono i concetti espressi da Gigi Dall’Igna (Direttore generale di Ducati Corse) in un’intervista ad AS: “Con questa moto non ha rivali. Ma quello che succederà domani è difficile da prevedere, perché i piloti attorno a lui sono molto forti. Era impossibile fare di più di quello che abbiamo fatto con la GP25 quest’anno e sarei contento se le cose dovessero continuare così senza cambiare nulla“.

“Per me quel che conta in un pilota non è solo la qualità di guida, ma anche la motivazione e la determinazione. E Marc ha dimostrato di voler tornare quello di inizio carriera e per arrivare qui ha dovuto rinunciare a molto. Io l’ho trovato molto facile da gestire, perché sa mettere a proprio agio tutte le persone che lo circondano. Questo è un valore aggiunto, perché uno dei miei compiti è motivare tutti e da questo punto di vista un pilota così mi semplifica la vita“, ha sottolineato Dall’Igna.

E sul rapporto con Francesco Bagnaia: “Marc è sicuramente un compagno di squadra difficile, non perché faccia qualcosa per innervosire il collega, ma semplicemente per quanto è forte“.