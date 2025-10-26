MotoGP, Franco Morbidelli: “Weekend positivo, contento del nostro livello”

Si è concluso con la vittoria di Alex Marquez il Gran Premio della Malesia 2025, ventesimo appuntamento del Motomondiale. Lo spagnolo, secondo ieri nella Sprint, è riuscito nei primi giri a superare Bagnaia, guadagnando poi un gap sufficiente sugli avversari per conquistare il successo. Si tratta della terza affermazione nella classe regina per il centauro del Team Gresini.

Dietro di lui la KTM di Pedro Acosta (+2.676), abile a sorpassare negli ultimi giri lo sfortunato Francesco Bagnaia. L’italiano è stato costretto a ritirarsi a tre giri dalla fine a causa di una foratura nella gomma posteriore. Sull’ultimo gradino del podio è così salita la Honda di Joan Mir (+8.048), seguita dalla Ducati del VR46 Racing Team di Franco Morbidelli (+8.580).

L’azzurro, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “Weekend positivo, siamo andati forte dal venerdì. Abbiamo fatto prima fila e due quarti posti in lotta con vari piloti. In generale quindi weekend positivo. Spero di migliorare per la fine di questo campionato. La cosa principale di oggi sono le condizioni dei due piloti caduti in Moto3. È stato un incidente pauroso, siamo tutti molto preoccupati”.

“Ora ci aspettano due weekend tosti, soprattutto quello del Portogallo. Si tratta di una pista difficile ed insidiosa. Veniamo da un weekend in cui abbiamo ribaltato il feeling dell’Australia. Sono contento del livello che abbiamo e siamo pronti per un grande finale di stagione”, ha poi concluso Morbidelli.