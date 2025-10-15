MotoGP, Francesco Bagnaia: “Stiamo ancora cercando di capire cos’è successo a Mandalika”

C’è grande curiosità per scoprire quale versione di Francesco Bagnaia vedremo questo weekend a Phillip Island in occasione del Gran Premio d’Australia 2025, quartultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco è reduce infatti da un back-to-back asiatico surreale, cominciato con la strepitosa doppietta di Motegi (dopo aver trovato la quadra nel Test di Misano) e terminato una settimana più tardi con la debacle di Mandalika.

L’unico vero grande obiettivo dell’anno è già sfumato da tempo, con Marc Marquez che ha dominato in lungo e in largo conquistando il titolo iridato con cinque tappe d’anticipo, ma Bagnaia deve provare in quest’ultimo scorcio di stagione a trovare una discreta stabilità tecnica con il set-up della GP25 per uscire definitivamente dal tunnel e proiettarsi con maggiore serenità verso il 2026.

“Phillip Island è un circuito spettacolare, lascia senza fiato soprattutto in sella ad una moto performante come la MotoGP. È davvero bello e dà gusto. Negli ultimi anni sono sempre stato veloce e costante qui, anche se la vittoria mi è sfuggita“, dichiara il pilota torinese al sito ufficiale del team factory Ducati a ridosso dell’imminente trasferta australiana.

“Arriviamo a questa gara dopo un weekend complicato, stiamo lavorando sodo per capire esattamente cosa è successo a Mandalika. L’obiettivo è tornare ad avvicinarci alle stesse sensazioni che avevamo in pista a Motegi“, aggiunge il tre volte campione del mondo.