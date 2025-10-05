MotoGP, Francesco Bagnaia in silenzio stampa dopo il GP d’Indonesia

Una domenica negativa per la Ducati ufficiale e per Francesco Bagnaia. Entrambi gli alfieri della scuderia Factory non hanno concluso la gara di Mandalika (Indonesia): Marc Marquez è stato steso da Marco Bezzecchi (Aprilia) poco dopo il via, mentre Pecco è finito per le terre dopo che era in coda al gruppo e con un ritmo molto lento.

Non si vuol aggiungere altro a questo week end estremamente negativo per il piemontese, in particolare, dal momento che a Motegi (Giappone) si pensava che si fosse trovata la via. Nella tre-giorni indonesiana, invece, un clamoroso passaggio a vuoto su cui a Borgo Panigale vogliono riflettere.

Viste le esternazioni di Bagnaia dopo la Sprint, si è voluto “sedare” il tutto e oggi Pecco non parlerà. “Quello che è successo oggi è fuori dal mio controllo e ho dato tutto come sempre. Avevo movimenti incontrollabili, a volte lasciavo il gas, altre sono rimasto senza freni ed è pericoloso. Sappiamo come reagire, ma quello che è successo oggi è inaccettabile. Andrò ai box a parlare“, aveva dichiarato a DAZN Spagna ieri.

Probabilmente, in Ducati non vogliono una replica di quanto già sottolineato il giorno prima dal pilota, col rischio concreto di gettare altra benzina sul fuoco, anche rispetto al fatto emerso nel corso del fine-settimana: la Ducati di Franco Morbidelli provata nei test di Misano. Di sicuro, una situazione anomala che la squadra italiana si augura di gestire.