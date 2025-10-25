MotoGP, Fermin Aldeguer rookie dell’anno: “È solo uno degli obiettivi dell’anno, oggi potevamo fare di più”

Si è conclusa con il dominio di Francesco Bagnaia la Sprint Race del Gran Premio di Malesia 2025, ventesimo appuntamento del Motomondiale. Dopo la pole position ottenuta nella notte, il centauro italiano ha condotto a Sepang una gara corta perfetta, dominata dal primo all’ultimo giro. 30esima medaglia Sprint per il ducatista e seconda vittoria stagionale nelle gare del sabato.

Seconda piazza per la Ducati del Team Gresini di Alex Marquez (+2.259) che ha sempre inseguito senza successo la Ducati di Bagnaia. Lo spagnolo, in virtù di questo risultato, chiude ufficialmente al secondo posto il Mondiale. Completa la doppietta Team Gresini il rookie Fermin Aldeguer (+3.138) che nel finale è riuscito a sorpassare il connazionale Acosta.

L’iberico, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “Sono il rookie dell’anno. Dedico questa vittoria a tutta la gente che pensava che non fossi pronto per la MotoGP. La dedico anche al Team ed agli sponsor. Questo è solo uno degli obiettivi dell’anno. Ora ci sono tante cose che bisogna imparare per la MotoGP e che devono essere perfette per andare veloce. Come pilota abbiamo tanti aiuti per questo”.

“Ho fatto un percorso diverso da tutti gli altri piloti, ho fatto l’European Talent Cup lottando con piloti che poi sono andato in Moto. Per i soldi non sono riusciti a proseguire su quella strada ma abbiamo preso un’altra strada e stiamo arrivati fin qui. Ho sofferto tanto in Moto2, mi sono smarrito ma poi nel 2023 mi sono ripreso. Ho fatto degli errori che commette un pilota giovane. Oggi non sono partito in maniera ottima, ho perso qualche posizione ma dopo facevo fatica a sorpassare. Arrivare terzo è comunque un ottimo risultato”, ha poi concluso lo spagnolo, investigato nel finale per la pressione delle gomme.