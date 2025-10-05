MotoGP, Fermin Aldeguer: “Non mi aspettavo di vincere così presto, ma non voglio fermarmi”

La prima volta non si scorda mai. Fermin Aldeguer ha vinto il GP di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP appena andato agli archivi presso il circuito di Mandalika. Giornata memorabile per lo spagnolo, abile ad approfittare di una situazione sui generis, con tanti big in un modo o nell’altro fuori dai giochi.

Nello specifico il centauro in forza al team Ducati Gresini ha preceduto con margine la KTM di Pedro Acosta, a sua volta bravo a superare l’altra Gresini di Alex Marquez, il quale si è piazzato al terzo posto. Una volta arrivato al parco chiuso, l’iberico ha commentato quanto fatto:

“Non riesco a crederci sono felicissimo – ha detto Aldeguer – avrei molto cose da dire per ringraziare la mia gente, la famiglia, la Ducati. Per essere un rookie stiamo facendo un lavoro incredibile. Lo sapevamo, ma questa gara di ci dà ancora più certezze, non dobbiamo rilassarci. Dobbiamo dare ancora di più”.

Successivamente, ai microfoni di Sky Sport Italia, Aldeguer ha aggiunto: “Una bellissima sensazione, anche se con tutto questo caldo non l’ho goduta al massimo. Questo è un fine settimana che mi dà fiducia e mi dà la motivazione per credere ancora di più in me. In tanti mi aspettavano, ma io sinceramente forse neanche mi aspettavo di vincere così presto. Ma non voglio sedermi, voglio andare avanti. Phillip Island mi piace molto, anche in Moto2 andavo forte, proprio lì ho vinto la mia ultima gara. Vorremo essere competitivi, il risultato sarà solo la conseguenza“.