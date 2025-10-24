MotoGP, Fermin Aldeguer domina la FP1 di Sepang e precede un ritrovato Bagnaia! 5° Bezzecchi

Era il grande favorito è si è confermato. Fermin Aldeguer ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Malesia, ventesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025.

Sul tracciato di Sepang il pilota spagnolo del team Ducati Gresini ha fermato i cronometri sul 2:00.199 con un margine di ben 256 millesimi su un ritrovato Francesco Bagnaia (Ducati Factory). “Pecco”, dopo le enormi difficoltà di Indonesia e Australia confida di vivere un fine settimana nuovamente da protagonista.

Terza posizione per lo spagnolo Joan Mir (Honda HRC) a 349 millesimi dalla vetta, quarta per il suo connazionale Pol Espargarò (Red Bull KTM Tech3) a 382 mentre è quinto Marco Bezzecchi (Aprilia) a 392. Sesta posizione per Luca Marini (Honda HRC) a 403 millesimi, settima per Alex Marquez (Ducati Gresini) a 521, ottava per Fabio Quartararo (Yamaha) a 534 millesimi, nona per l’australiano Jack Miller (Yamaha Prima Pramac) a 607 con Pedro Acosta (Red Bull KTM) che chiude la top10 a 664.

Si ferma in 11a posizione Franco Morbidelli (Ducati VR46) a 964 millesimi, quindi 15° Enea Bastianini (KTM Tech3) a 1.139 con Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) 17° a 1.266. Non va oltre la 20a posizione Michele Pirro (collaudatore Ducati) a 2.197 con Lorenzo Savadori (Aprilia) 21esimo a 2.639.

A questo punto la classe più leggera si prepara per le pre-qualifiche che scatteranno alle ore 09.00 italiane (le ore 15.00 locali) e andranno a definire la top10 che potrà evitare la Q1 nel corso delle qualifiche di domani.