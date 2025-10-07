MotoGP, chi sostituirà Marc Marquez sulla Ducati? Michele Pirro è pronto. In pista già in Australia?

Nella giornata di lunedì 6 ottobre è arrivato il responso relativo all’infortunio patito da Marc Marquez durante il Gran Premio di Indonesia. Nella caduta involontariamente causata domenica da Marco Bezzecchi, il trentaduenne spagnolo ha riportato la frattura della scapola e una lesione ai legamenti della spalla destra.

L’iberico evita l’operazione, ma non potrà certamente gareggiare né in Australia (19 ottobre), né in Malesia (26 ottobre). Ducati deve dunque trovare un sostituto. In tal senso ha già avvisato Michele Pirro. Il collaudatore della Casa di Borgo Panigale è pertanto pronto a montare in sella alla GP25 orfana del fuoriclasse catalano. Quando, però?

Di sicuro il trentanovenne pugliese correrà a Sepang. Si attendono comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda bolognese in merito a Phillip Island. Le regole prevedono, infatti, che il Factory Team possa eventualmente presentarsi con una sola moto nel round australiano. Tale possibilità è viceversa esclusa per l’appuntamento di Kuala Lumpur, dove dovranno essere messe in pista entrambe le Desmosedici.

Pirro, in Ducati dal 2013, ha già corso 51 gare di MotoGP come sostituto o wild card. Il suo miglior risultato è rappresentato dal 4° posto conseguito nel GP della Comunità Valenciana 2018. L’ultima presenza nel Motomondiale si è verificata nel 2024 al Montmelò, nell’ultimo round stagionale, quando l’esperto collaudatore prese il posto dell’infortunato Fabio Di Giannantonio su una GP23 del Team VR46.

Viceversa, stavolta lo aspetta una Desmosedici ufficiale. Si tratta di una buona opportunità per lui, ma anche per Ducati, che in virtù del proprio dominio non può avvalersi di wild card, poiché il sistema delle concessioni le vieta a chi raccoglie più dell’85% del massimo teorico dei punti a disposizione. Se devono essere portate in pista soluzioni in vista del 2026, c’è l’occasione di provarle in un vero e proprio contesto agonistico.