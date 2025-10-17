MotoGP, Bezzecchi il migliore nelle pre-qualifiche in Australia. Terzo Di Giannantonio, si salva Bagnaia

Marco Bezzecchi mette il suo timbro nelle pre-qualifiche della MotoGP nel Gran Premio d’Australia. Il pilota italiano dell’Aprilia, che dovrà scontare ben due long lap penalty domenica in gara, ha chiuso con il crono di 1’26”492, migliorandosi ulteriormente nel finale di sessione e confermando l’ottimo feeling con il circuito di Philip Island.

Alle sue spalle un’altra Aprilia, ma quella del team Trackhouse, di Raul Fernandez, con lo spagnolo che proprio all’ultimo giro disponibile si è preso la seconda posizione con quasi tre decimi (+0.291) di ritardo da Bezzecchi. Terza posizione per un ottimo Fabio Di Giannantonio, che è il migliore tra le Ducati. Il romano del Team VR46 ha concluso a 420 millesimi dalla vetta, migliorandosi anche lui come i già citati Bezzecchi e Fernandez rispetto alla FP1.

Quarto posto per il francese Fabio Quartararo (+0.434), con la Yamaha che sembra trovarsi bene sul circuito australiano. Quinta la Ducati del Team Gresini di Alex Marquez (+0.453), che ha preceduto l’altra Yamaha del connazionale Alex Rins (+0.514) e la Honda di Luca Marini, che è riuscito a stampare il settimo tempo (+0.559).

Sorprende in ottava posizione lo spagnolo Pol Espargarò con la KTM Tech 3 (+0.562), che ha preceduto Francesco Bagnaia (+0.640). Pecco ha avuto dei problemi ad inizio sessione, tornando subito nel box molto scoraggiato. Il pilota delle Ducati ha poi trovato un po’ più feeling con la sua moto ed è comunque riuscito a terminare al nono posto. Completa la Top-10 Pedro Acosta (+0.653), che ha rischiato di essere sorpassato proprio all’ultimo giro da Fermin Aldeguer, staccato dal connazionale di appena 5 millesimi.

In difficoltà Franco Morbidelli, appena diciassettesimo a quasi un secondo e mezzo da Bezzecchi (+1.414). Diciannovesimo Lorenzo Savadori (+1.486) davanti ad Enea Bastianini (+1.623) e a Michele Pirro (+2.548).

RISULTATI FP MOTOGP GP AUSTRALIA

1 Marco Bezzecchi Aprilia Aprilia Racing 1:26.492

2 Raul Fernandez Aprilia Trackhouse MotoGP Team 1:26.783 +0.291

3 Fabio Di Giannantonio Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 1:26.912 +0.420

4 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:26.926 +0.434

5 Alex Marquez Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 1:26.945 +0.453

6 Alex Rins Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:27.006 +0.514

7 Luca Marini Honda Honda HRC Castrol 1:27.051 +0.559

8 Pol Espargaró KTM Red Bull KTM Tech3 1:27.054 +0.562

9 Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:27.132 +0.640

10 Pedro Acosta KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:27.145 +0.653

11 Fermin Aldeguer Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 1:27.150 +0.658

12 Brad Binder KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:27.269 +0.777

13 Jack Miller Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP 1:27.309 +0.817

14 Joan Mir Honda Honda HRC Castrol 1:27.319 +0.827

15 Johann Zarco Honda Castrol Honda LCR 1:27.376 +0.884

16 Miguel Oliveira Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP 1:27.696 +1.204

17 Franco Morbidelli Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 1:27.906 +1.414

18 Ai Ogura Aprilia Trackhouse MotoGP Team 1:27.920 +1.428

19 Lorenzo Savadori Aprilia Aprilia Racing 1:27.978 +1.486

20 Enea Bastianini KTM Red Bull KTM Tech3 1:28.115 +1.623

21 Michele Pirro Ducati Ducati Lenovo Team 1:29.040 +2.548

22 Somkiat Chantra Honda Idemitsu Honda LCR 1:29.112 +2.620