MotoGP, Alex Marquez svetta nel warm-up di Sepang ma Bagnaia è vicino. Bene Morbidelli e Bastianini

Alex Marquez ha messo a segno il miglior tempo nel warm-up del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Sepang i piloti hanno effettuato la sessione mattutina in condizioni ancora una volta impeccabili, con temperature più calde dei giorni scorsi. Il meteo parla già di 31° per quanto riguarda l’atmosfera e 43° in aumento sulla pista.

Lo spagnolo del team Ducati Gresini ha messo a segno il miglior tempo in 1:58.979 chiudendo con 97 millesimi di vantaggio sul compagno di scuderia e connazionale Fermin Aldeguer, a caccia di riscatto dopo la penalità di ieri per colpa della pressione della gomma anteriore. Chiude in terza posizione Francesco Bagnaia (Ducati Factory). Il dominatore della Sprint Race di ieri ha fatto fermare i cronometri sull’1:59.093 a 114 millesimi, confermandosi pronto per dare battaglia anche nella gara lunga odierna.

Quarta posizione per Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46). Dopo il podio di ieri il pilota romano si ferma a 332 millesimi dalla vetta con buone sensazioni. Quinto Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) che prova a scuotersi dopo un periodo di stagione non facile, mentre è sesto lo spagnolo Pol Espargarò (Red Bull KTM Tech3) a 481. In settima posizione il suo connazionale Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) a 522 millesimi, quindi in ottava Luca Marini (Honda HRC) a 607 davanti al sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) nono a 662 e al francese Johann Zarco (Honda LCR) che chiude la top10 a 667.

Non va oltre la 12a posizione Marco Bezzecchi (Aprilia) a 762 millesimi da Marquez, confermando di non avere ancora trovato il giusto feeling con la pista malese. Stesso discorso per Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) che chiude 17° a 1.491. Si ferma in 20a posizione Michele Pirro (Ducati Factory) a 1.871, mentre è 23° e ultimo Lorenzo Savadori (Aprilia) a 3.385.