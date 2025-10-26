MotoGP, Alex Marquez: “Non è stato un week end facile, la strategia ha fatto la differenza”

Alex Marquez ha conquistato la vittoria del GP della Malesia, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Sepang, l’iberico è stato perfetto nella gestione sulla Ducati Gresini. Presa la vetta con celerità ai danni di Francesco Bagnaia, Marquez è andato in fuga, costruendosi un margine di vantaggio nei confronti della concorrenza.

In questo modo, Alex ha potuto festeggiare il suo secondo posto nel campionato, ufficiale da ieri, alle spalle del fratello Marc. A completare il podio sono stati lo spagnolo Pedro Acosta (KTM) e l’altro iberico Joan Mir (Honda). “Non è stato un week end semplice, in generale non avevo un gran feeling, ricordando le cadute nei turni di libere“, le parole a caldo del vincitore.

Ai microfoni di Sky Sport ha aggiunto: “Abbiamo usato una grande strategia, andando all’attacco nel momento più opportuno. In passato avevo tentennato troppo, mentre stavolta sono stato più deciso. In questo fine-settimana, probabilmente, ho sentito un po’ troppo le aspettative e non sono partito col piede giusto. Siamo stati bravi ad avere pazienza e a costruirci al meglio questa prestazione. Voglio poi dedicare un pensiero ai due piloti che sono caduti in Moto3“, ha concluso Alex.

Il riferimento del centauro del Team Gresini è a quanto accaduto nel giro di allineamento della gara della minima cilindrata: lo svizzero Noah Dettwiler, che stava procedendo più lentamente del solito, è stato centrato in pieno dal neo campione del mondo, José Antonio Rueda. Piloti soccorsi in pista, stabilizzati e trasportati in elicottero all’ospedale di Kuala Lumpur. Le prime informazioni hanno parlato di “entrambi coscienti”.