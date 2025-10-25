MotoGP, Alex Marquez: “In un weekend nel quale mi sta succedendo di tutto questo 2° posto è ottimo”

Alex Marquez sorride convinto dopo aver concluso al secondo posto le qualifiche del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Sepang, infatti, il portacolori del team Ducati Gresini ha saputo raddrizzare un fine settimana che sembrava andare totalmente in maniera opposta alla sua direzione. A questo punto questa prima fila propone scenari completamente differenti per il fratello minore di Marc.

Francesco Bagnaia ha messo a segno la pole position odierna con il tempo di 1:57.001 e appena 16 millesimi di vantaggio proprio su Alex Marquez, mentre al terzo posto troviamo Franco Morbidelli a 158. Quarta posizione per Fabio Quartararo a 194, quinto Pedro Acosta a 362, sesto Fermin Aldeguer a 438, mentre è settimo Joan Mir a 439. Chiude all’ottavo posto Fabio Di Giannantonio a 521 millesimi, nono Johann Zarco a 530, quindi decimo Alex Rins a 944.

Dopo aver concluso il suo sabato mattina, il pilota spagnolo ha analizzato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sport: “Onestamente sto vivendo un weekend non facile. Di solito qui a Sepang mi trovo sempre molto bene, ma in questa occasione decisamente no. Sono caduto due volte, ho avuto un problema tecnico sulla moto. In poche parole stanno capitando tutte a noi. Proprio per questo motivo il secondo posto è un ottimo risultato”.

A questo punto il mirino è puntato verso la Sprint Race che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 09.00 italiane: “Non mi sento perfetto sulla moto. La pista, poi, è strana rispetto al passato. Dal mio punto di vista proverò a dare il massimo. La Sprint Race? Sarà da spingere a tutta dall’inizio alla fine. Non so perchè ma le gomme crollano in maniera più netta del solito. Vediamo come andrà oggi, poi penseremo alla gara lunga”.