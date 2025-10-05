MotoGP, Alex Marquez: “Contento per il podio, Aldeguer sarà un protagonista da qui a fine anno”

Alex Marquez non brilla particolarmente a Mandalika ma conquista comunque un buon terzo posto nel Gran Premio d’Indonesia 2025, valevole come diciottesimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo del team Gresini ha effettuato una discreta rimonta, usufruendo anche dell’incidente iniziale tra suo fratello Marc e l’Aprilia di Marco Bezzecchi.

“Qui sono sempre delle gare a mezzo gas, di gestione, devi essere molto tranquillo. Ho avuto un problema in partenza e non ho potuto usare il device anteriore perché si è rotto qualcosa. Nei primi giri non avevo un ottimo feeling con la moto perché non capivo bene cosa stava succedendo all’anteriore, poi tutto è andato bene, ho avuto pazienza e sono andato avanti. Contento del podio, era importante perché qui l’anno scorso avevo fatto tanta fatica“, dichiara Alex ai microfoni di Sky.

Il 29enne di Cervera è un po’ turbato inevitabilmente dalle condizioni di Marc, infortunatosi alla clavicola: “Questo risultato mi dà tanta fiducia perché Motegi e Mandalika erano due piste in cui sapevo di poter fare fatica, quindi sono contento per aver recuperato qui in Indonesia i punti persi in Giappone. Per questo sono contento, però ora vorrei stare con Marc e onestamente non voglio essere qui, ma sono un professionista”.

Sulla vittoria del compagno di squadra Fermin Aldeguer: “Complimenti a Fermin che ha fatto un capolavoro per tutto il weekend. Penso che potrà essere un protagonista da qui a fine stagione. Adesso arrivano piste in cui lui va molto forte, soprattutto Phillip Island. Alla fine è normale che un rookie possa fare tanta fatica su alcuni tracciati perché devi prendere tanti riferimenti, ma qui gli veniva tutto più naturale perché è una pista di percorrenza e lui ha ancora quello stile da Moto2. Anche in Australia sarà così“.