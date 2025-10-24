MotoGP, Acosta il più veloce nelle pre-qualifiche di Sepang davanti a tanti outsider. Bezzecchi e Bagnaia in Q1

Pedro Acosta si conferma uno dei protagonisti più attesi del weekend al circuito internazionale di Sepang e ottiene la miglior prestazione assoluta nelle pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia 2025, valevole come ventesimo e terzultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il fenomeno spagnolo della KTM ha piazzato la zampata all’ultimo time-attack in 1’57″559, proponendo una candidatura importante in ottica pole position, Sprint e gara.

L’unico a rimanere in scia ad Acosta sul giro secco è stato a sorpresa il francese Johann Zarco, ottimo 2° con la Honda LCR a soli 19 millesimi dal leader, mentre tutti gli altri hanno accusato un distacco superiore ai due decimi e mezzo. Terza piazza positiva a 0.281 per l’australiano Jack Miller con la Yamaha Pramac davanti alla Honda ufficiale dello spagnolo Joan Mir (4° a 0.295) e alla Yamaha Factory di Fabio Quartararo (6° a 0.309).

Per trovare la miglior Ducati bisogna scendere fino al sesto posto di Fabio Di Giannantonio, distante 480 millesimi dalla vetta, ma accedono direttamente in Q2 anche gli altri ducatisti Franco Morbidelli (7° a 0.482) e Alex Marquez (9° a 0.498) oltre alla KTM del collaudatore Pol Espargarò (8° a 0.496) e alla Yamaha di Alex Rins (10° a 0.558).

Fuori dalla top10 e costretti a passare dal Q1 diversi big tra cui gli azzurri Luca Marini (Honda) 11°, Francesco Bagnaia (Ducati) 12° e soprattutto Marco Bezzecchi (Aprilia) 15°, ma anche il rookie spagnolo Fermin Aldeguer 13° con la Ducati Gresini dopo aver firmato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP MALESIA MOTOGP 2025

1 Pedro Acosta 37 1:57.559 — Red Bull KTM Factory Racing KTM

2 Johann Zarco 5 1:57.578 +0.019 Castrol Honda LCR Honda

3 Jack Miller 43 1:57.840 +0.281 Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha

4 Joan Mir 36 1:57.854 +0.295 Honda HRC Castrol Honda

5 Fabio Quartararo 20 1:57.868 +0.309 Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha

6 Fabio Di Giannantonio 49 1:58.039 +0.480 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati

7 Franco Morbidelli 21 1:58.041 +0.482 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati

8 Pol Espargaró 44 1:58.055 +0.496 Red Bull KTM Tech3 KTM

9 Alex Márquez 73 1:58.057 +0.498 BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati

10 Alex Rins 42 1:58.117 +0.558 Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha

11 Luca Marini 10 1:58.179 +0.620 Honda HRC Castrol Honda

12 Francesco Bagnaia 63 1:58.206 +0.647 Ducati Lenovo Team Ducati

13 Fermín Aldeguer 54 1:58.279 +0.720 BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati

14 Ai Ogura 79 1:58.300 +0.741 Trackhouse MotoGP Team Aprilia

15 Marco Bezzecchi 72 1:58.360 +0.801 Aprilia Racing Aprilia

16 Raúl Fernández 25 1:58.581 +1.022 Trackhouse MotoGP Team Aprilia

17 Brad Binder 33 1:58.739 +1.180 Red Bull KTM Factory Racing KTM

18 Miguel Oliveira 88 1:58.776 +1.217 Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha

19 Enea Bastianini 23 1:58.953 +1.394 Red Bull KTM Tech3 KTM

20 Somkiat Chantra 35 1:58.964 +1.405 Idemitsu Honda LCR Honda

21 Lorenzo Savadori 32 1:59.252 +1.693 Aprilia Racing Aprilia

22 Michele Pirro 51 1:59.741 +2.182 Ducati Lenovo Team Ducati

23 Augusto Fernández 7 1:59.974 +2.415 Yamaha Factory Racing Team Yamaha