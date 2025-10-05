Motocross delle Nazioni 2025 oggi: orari domenica 5 ottobre, tv, programma, streaming

Archiviata la fase di qualificazione del sabato, è arrivato finalmente il momento di fare veramente sul serio all’Ironman Raceway di Crawfordsville (Indiana) per il Motocross delle Nazioni 2025. Quest’oggi, domenica 5 ottobre, si disputeranno infatti le tre gare finali che stabiliranno la classifica ufficiale ed il vincitore del prestigioso trofeo.

LA DIRETTA LIVE DEL MOTOCROSS DELLE NAZIONI ALLE 19.10, 20.40 E 22.08

L’Italia, ottava al termine delle Qualifying Race, dovrà alzare ulteriormente l’asticella per potersi giocare un posto sul podio conclusivo schierando tre ottimi piloti come il leggendario quarantenne Tony Cairoli (MXGP) ed i giovani emergenti Andrea Adamo (MX2) e Andrea Bonacorsi (classe Open). L’Australia dei fratelli Lawrence ha primeggiato nelle manche del sabato e spera di ripetere il successo dell’anno scorso, ma sognano in grande anche gli Stati Uniti padroni di casa, il Belgio, i Paesi Bassi e la Francia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari precisi, il palinsesto tv e streaming delle tre manche ufficiali del Motocross delle Nazioni 2025. Tutte le gare odierne verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go, NOW, discovery+, DAZN e MXGP-TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MOTOCROSS DELLE NAZIONI OGGI

Domenica 5 ottobre

19.10 Gara-1 (MXGP & MX2)

20.40 Gara-2 (MX2 & Open)

22.08 Gara-3 (Open & MXGP)

PROGRAMMA MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, discovery+, DAZN e MXGP-TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.