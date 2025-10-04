Motocross delle Nazioni 2025 oggi: orari 4 ottobre, tv, programma, streaming

Tutto pronto all’Ironman Raceway di Crawfordsville (Indiana) per la prima giornata ufficiale di gara del Motocross delle Nazioni 2025. Quest’oggi, sabato 4 ottobre, si disputeranno le Qualifying Race delle tre classi (MXGP, MX2 e Open) per stabilire i 19 Paesi ammessi direttamente al main event e per determinare la griglia di partenza delle manche domenicali.

Fari puntati sui padroni di casa statunitensi, che non sono stati fortunati nel sorteggio e avranno la 35ma scelta (su 37 nazionali iscritte) del gate di partenza nelle tre Qualifying Race di oggi. L’Italia ha tutte le carte in regola per superare il taglio senza problemi (nonostante il 20° posto in griglia) potendo schierare Tony Cairoli nella MXGP, Andrea Adamo nella MX2 e Andrea Bonacorsi nell’Open.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari precisi, il palinsesto tv e streaming delle Qualifying Race del Motocross delle Nazioni 2025. Tutte le manche odierne di qualificazione all’Ironman Raceway di Crawfordsville saranno visibili in diretta streaming a pagamento (49,99 euro per tutto il weekend) su MXGP-TV.

CALENDARIO MOTOCROSS DELLE NAZIONI OGGI

Sabato 4 ottobre

20.30 Qualifying Race MXGP

21.30 Qualifying Race MX2

22.30 Qualifying Race Open

PROGRAMMA MOTOCROSS DELLE NAZIONI OGGI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: MXGP-TV.