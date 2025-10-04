Motocross
Motocross delle Nazioni 2025, Hunter Lawrence domina la Qualifiying Race Open. Sesto Andrea Bonacorsi
Si chiude con la vittoria dell’Australia la Qualifiying Race della categoria Open del Motocross delle Nazioni 2025. Sul circuito dell’Ironman Raceway di Crawfordsville è stato Hunter Lawrence a dominare la manche, rifilando un distacco enorme agli avversari. Seconda piazza per il Giappone con Jo Shomida. Terzo posto per gli Stati Uniti d’America con RJ Hampshire.
Manche che parte con l’Holeshot dell’australiano Hunter Lawrence, seguito dallo svizzero Valentin Guillod e dall’azzurro Andrea Bonacorsi. L’italiano viene però subito superato dal giapponese Jo Shimoda che sorpassa anche l’elvetico Guillod portandosi in seconda casella. Bonacorsi poi si piazza in quarta posizione, all’inseguimento dell’olandese Calvin Vlaanderen.
Lawrence continua a guadagnare terreno e conclude una Qualifiying Race magistrale rifilando uno scarto considerevole agli avversari. Seconda piazza per il giapponese Jo Shimoda (+08.266), completa il podio l’Olanda con Calvin Vlaanderen (+14.614). Quarta posizione per gli USA con RJ Hampshire (+18.703). Giro finale terribile per Andrea Bonacorsi che, dopo aver subito il sorpasso da Everts, sbaglia il salto finale e chiude in sesta piazza (+26.542).