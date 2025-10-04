Motocross delle Nazioni 2025, Coenen regala al Belgio la Qualifiying Race MX2, decimo Andrea Adamo

È il Belgio a conquistare la Qualifiying Race MX2 del Motocross delle Nazioni 2025. Sull’ Ironman Raceway di Crawfordsville, Sacha Coenen ha anticipato gli avversari al termine di una gara equilibrata ed imprevedibile nel finale. Salgono sul podio anche l’Olanda con Kay de Wolf (+2.891) e gli Stati Uniti d’America, padroni di casa, con uno splendido Justin Cooper (+5.097).

Manche che parte subito con Simon Langelfelder in testa, seguito da Sacha Coenen e da Justin Cooper. Il leader tedesco entra inspiegabilmente in crisi e viene prima superato da Coenen, che guadagna la testa della corsa, e poi da Cooper. Quest’ultimo viene però passato da Kay De Wolf che si getta subito all’inseguimento del belga in testa.

Partenza negativa per Andrea Adamo che cade nel primo giro ed è costretto ad una gara tutta in rimonta. Il finale è imprevedibile, i primi tre piloti sono raccolti solo in 4 secondi e De Wolf sembra poter attaccare Coenen. Dopo gli ultimi giri tirati è il Belgio, con Sacha Coenen, a conquistare la Qualifiying Race MX2 del Motocross delle Nazioni 2025.

Seconda piazza per l’Olanda con Kay De Wolf (+2.891), completano il podio gli Stati Uniti d’America con Justin Cooper (+5.097). Quarta la Germania con Simon Langenfelder (+36.448). Limita i danni Andrea Adamo che chiude in decima posizione (+55.143) dopo una gara difficile.