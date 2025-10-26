Moto3, rinviata la gara: clamoroso incidente prima del via tra Rueda e Dettwiler! Piloti portati via in elicottero

Davvero clamoroso, senza mezzi termini, quanto accaduto a Sepang. Nemmeno ha preso il via il Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025, che tutto è fermo in pista. Nel corso del giro di allineamento, ovvero quando i piloti lasciano i box per andare per la prima volta sullo schieramento di partenza, si è verificato un incidente davvero senza precedenti.

Non solo, il responsabile è il fresco campione del mondo José Antonio Rueda. Lo spagnolo del team Red Bull ha compiuto un errore davvero clamoroso. Andando verso curva 4, infatti, ha tamponato Noah Dettwiler ad alta velocità distruggendo entrambe le moto. La sensazione è che l’iberico, distratto, abbia completamente perso di vista lo svizzero, speronandolo con una modalità davvero pericolosa.

L’impatto è stato fortissimo, tanto da lasciare entrambi i piloti sull’asfalto. I soccorsi sono arrivati prontissimi perchè le condizioni dei due protagonisti sono apparse subito preoccupanti. Bandiera rossa immediata e via della gara rimandato. In attesa di notizie rassicuranti su Rueda e Dettwiler non è ancora stato fissato l’orario della partenza della gara della classe più leggera. Al momento le uniche certezze sono che i due piloti sono coscienti, ma l’elicottero è pronto per portarli al più vicino ospedale per controlli accurati.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 05.45.

I due piloti sono stati entrambi portati via in elicottero e sono in direzione dell’ospedale di Kuala Lumpur. Entrambi sono coscienti ma evidentemente qualche problematica fisica c’è. Non ci sono ancora novità invece sugli orari delle gare.

AGGIORNAMENTO ORE 06.15

NUOVO PROGRAMMA GP MALESIA 2025

Ore 06.40 Gara Moto3 (gara ridotta a 10 giri)

Ore 08.00 Gara MotoGP (20 giri)

Ore 09.30 Gara Moto2 (17 giri)