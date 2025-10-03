Moto3, Piqueras apre il festival spagnolo nelle pre-qualifiche di Mandalika. Bertelle, Foggia, Rossi e Pini nella top14

Angel Piqueras ha fatto segnare il miglior tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sul tracciato di Mandalika le condizioni meteo hanno permesso di vivere un turno senza intoppi con sole pieno e ben 58° sull’asfalto, con il grip che, di conseguenza, ha giocato qualche brutto scherzo ai piloti, diversi dei quali sono finiti nella ghiaia indonesiana.

Le pre-qualifiche si sono concluse con un vero e proprio festival spagnolo con ben 7 piloti nelle prime 9 posizioni e la top5 completamente monopolizzata. Apre la fila Angel Piqueras (Honda Leopard) che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:37.503 con 98 millesimi di vantaggio Maximo Quiles (CFMoto Aspar), autore di un brutto high-side nelle battute conclusive, e 113 sul leader della classifica generale José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) 113. Quarto Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 132 millesimi, mentre è quinto David Munoz (KTM Intact GP) a 285.

Il primo non-spagnolo della sessione è l’australiano Joel Kelso (KTM MTA) sesto a 350 millesimi, davanti al primo degli italiani, Matteo Bertelle (KTM MTA) settimo a 355. Ottavo lo spagnolo David Almansa (Honda Leopard) a 464 millesimi, quindi nono il suo connazionale Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 713 e decimo il giapponese Taiyo Furusato (Honda Asia) a 736. Chiude 11° Dennis Foggia (CFMoto Aspar) a 772 millesimi, quindi 13° Riccardo Rossi (Honda Snipers) a 856 mentre completa la top14 Guido Pini (KTM IntactGP) a 874. Si ferma in 16a posizione Luca Lunetta (Honda SIC58) a 1.141, mentre è 19° Stefano Nepa (Honda SIC58) 759 a 1.198, con i time attack finali rovinati da diverse bandiere gialle.

A questo punto la classe più leggera si prepara per la giornata di domani che vedrà, dopo la FP3 delle ore 02.40 italiane (le ore 08.40 locali), le qualifiche a partire dalle ore 06.45 con la Q1.