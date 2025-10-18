GP Australia
Moto3: Luca Lunetta in prima fila al GP d’Australia! Pole di Kelso, Bertelle in top 5
Un italiano in prima fila a Phillip Island nella classe più leggera. Proprio così: Luca Lunetta ha conquistato la terza posizione nelle qualifiche valide per il GP d’Australia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di Moto3 in fase di svolgimento presso il celeberrimo circuito dell’isola oceanica.
Davvero una grande sessione per il centauro in forza alla SIC58 Squadra Corse, il quale ha racimolato uno scarto di 0.225 rispetto al padrone di casa Joel Kelso che, in sella alla sua LEVEL UP – MTA, ha strappato la pole position fermando il cronometro a 1:35.875 precedendo il leader della classifica piloti Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), secondo a +0.091.
In seconda fila brilla al quinto posto il nome di Matteo Bertelle (LEVEL UP _ MTA), capace di ottenere la quinta piazzola al terzo GP dal suo rientro, guadagnando un gap di 0.391 e condividendo lo spazio con Taiyo Furusato (Honda Team Asia), quarto a 0.350, oltre che con Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), quinto a 0.436.
Da segnalare poi la settima piazza della Leopard Racing di Joel Esteban, il quale con 0.507 occupa la terza fila seguito dal compagno di scuderia Adrian Fernandez, ottavo a 0.528, e Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team), nono a +0.647.
Decimo posto e quarta fila inoltre per Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) con una differenza di 0.814. Undicesimo inoltre Stefano Nepa (SIC58 Squadra Cose) a 0.824, mentre Marco Morelli (GRYD – MLav Racing) si è accontentato della dodicesima posizione con 0.850. Da menzionare infine Nicola Carraro (RIvacold Snipers Team), quindicesimo a +0.954.