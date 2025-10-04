Moto3: Fernandez si impone nella FP2 a Mandalika, benissimo Luca Lunetta

Si apre nel segno di Adrian Fernandez il sabato di Mandalika, circuito che sta ospitando questo fine settimana il GP di Indonesia, appuntamento numero diciotto del Motomondiale 2025 di Moto3. Buona la prestazione del fratello minore di Raul, abile a guadagnare il miglior tempo in un turno particolarmente serrato.

Nello specifico il pilota in forza alla Leopard Racing ha fermato il cronometro a 1:37.216, regolando di appena 0.003 la Liqui Moly Dynavolt Intact GP di David Munoz, il quale ha preceduto il leader della classifica piloti Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), terzo con uno scarto di +0.141.

Ottimo impatto poi per Luca Lunetta (DIC58 Squadra Corse), il quale ha racimolato un ritardo di +0.151 regolando il rookie Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team), quinto a +0.201, oltre che la LEVEL UP – MTA di Joel Kelso, sesto a +0.302. In top 10 poi Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP): il giovane italiano ha infatti strappato proprio la decima piazza con +0.399.

Più lontani gli altri azzurri, con Dennis Foggia (CFMOTO Gaviota Aspar Team) che si è dovuto accomodare in quattordicesima posizione con +0.799 e Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse) che ha trovato la sedicesima moneta con +0.923. Diciassettesimo poi Matteo Bertelle (LEVEL UP – MT), diciottesimo Marco Morelli (GRYD – MLav Racing) con +1.014, ventitreesimo Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team) con +1.441.