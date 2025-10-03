Moto3, David Munoz chiude in vetta la FP1 di Mandalika. Bertelle e Lunetta nella top10

David Munoz ha fatto segnare il miglior tempo al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sul tracciato di Mandalika abbiamo vissuto un turno lineare con il sole che ha dominato la scena e 28° di temperatura (41° sull’asfalto).

Il miglior tempo sulla pista indonesiana, quindi, porta la firma di David Munoz (KTM Dynavolt) che ha fatto fermare i cronometri sull’1:37.645 con appena 31 millesimi di vantaggio sull’australiano Joel Kelso (KTM MTA) secondo in 1:37.676, mentre è terzo lo spagnolo Maximo Quiles (CFMoto Aspar) a 56. Quarta posizione per il leader della classifica generale, lo spagnolo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) che fa segnare un 1:37.828 a 183 millesimi dalla vetta. Quinto il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 216 millesimi, mentre è sesto lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 364.

Settima posizione per l’ennesimo spagnolo, David Almansa (Honda Leopard) a 399 millesimi, quindi in ottava troviamo il primo degli italiani, Matteo Bertelle (KTM MTA) a 668. Nono lo spagnolo Angel Piqueras (KTM MT) a 704 millesimi dalla vetta, quindi decimo Luca Lunetta (Honda SIC58) a 827, subito davanti a Stefano Nepa (Honda SIC58) undicesimo a 1.238. Non va oltre la 14a posizione Dennis Foggia (KTM Aspar) a 1.314, davanti a Riccardo Rossi (Honda Snipers) 15° a 1.487. Si ferma in 20a posizione, infine, Guido Pini (KTM Dynavolt) a 1.787.

A questo punto la classe più leggera si prepara per le pre-qualifiche che scatteranno alle ore 07.15 italiane (le ore 13.15 locali) e andranno a comporre la top14 che domani in occasioni delle qualifiche potrà evitare la sempre temibile Q1.