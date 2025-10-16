Moto3, con il titolo già assegnato a Rueda ci attende un fine settimana elettrizzante a Phillip Island

Siamo pronti per vivere l’attesissimo fine settimana del Gran Premio d’Australia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Si gareggerà sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island in vista di una gara che, come sempre, si annuncia emozionante e ricca di colpi di scena.

La pista posizionata vicina a Ventnor, nello Stato di Victoria, infatti, unisce tratti di altissima velocità a curve mozzafiato con alcuni punti iconici come il tornantino Honda Corner, la Siberia e, soprattutto, la famigerata curva 10, una picchiata nella quale solo chi ha coraggio può provare un attacco.

Come visto, quindi, gli spunti di interesse non mancheranno, contando che il titolo iridato è già stato assegnato, per cui potremmo vivere una gara da “liberi tutti”. José Antonio Rueda, con la vittoria di Mandalika, ha potuto mettere le mani sul suo primo titolo e potrà finalmente correre con la mente libera e senza pressioni.

Alle sue spalle rimane in palio il secondo posto nella classifica generale. Josè Antonio Rueda comanda con 340 punti contro i 231 di Angel Piqueras, quindi i 217 di Maximo Quiles. Quarto David Munoz con 197. In casa Italia vedremo se Luca Lunetta sarà in grado di ripetere il secondo posto del Gran Premio di Indonesia, mentre Guido Pini proverà a bissare il podio di Mandalika.