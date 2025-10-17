Moto3, Almansa guida il poker spagnolo nella FP2 in Australia. Sesto Pini, tre azzurri in Top-10

Sono le Honda del Team Leopard ha fare la voce grossa nelle prove libere del Gran Premio d’Australia in Moto3. Dopo una prima sessione che ha visto Adrian Fernandez ottenere il miglior tempo, nella seconda sessione sul circuito di Phillip Island addirittura è stata firmata la doppietta con il primo posto dello spagnolo David Almasa davanti al compagno di squadra Fernandez. Almasa ha chiuso con il tempo di 1’34”726, precedendo di quasi quattro decimi il connazionale.

Proprio come nella FP1 anche nella FP2 le bandiere spagnole monopolizzano le prime posizioni della classifica, visto che al terzo posto c’è Angelo Carpe, staccato di oltre mezzo secondo dalla vetta. Quarto posto per un altro spagnolo, Angel Piqueras (+0.650) che ha preceduto l’australiano Joel Kelso (+0.683).

Una buonissima seconda sessione per Guido Pini, che è risultato il migliore degli italiani come in occasione della FP1 (ottavo tempo). Il pilota del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha concluso in sesta posizione a poco più di sette decimi da Almansa. Settimo il vincitore del mondiale Moto3, lo spagnolo Jose Antonio Rueda, che ha preceduto il connazionale Maximo Quiles.

A completare la Top-10 ci sono i due italiani del team SIC58 Squadra Corse. Infatti al nono posto si piazza Luca Lunetta (+0.786) davanti al compagno di squadra Stefano Nepa (+0.812). Quindicesima posizione, invece, per Nicola Carraro, che ha preceduto Matteo Bertelle, mentre è ventiseiesimo Riccardo Rossi.