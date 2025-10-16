Moto3, Adrian Fernandez apre un festival spagnolo nella FP1 sul viscido di Phillip Island. 8° Pini

Adrian Fernandez ha chiuso al comando una complicata prima sessione del Gran Premio d’Australia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sullo splendido tracciato di Phillip Island abbiamo vissuto un turno reso complicato dal meteo, con la pioggia che l’ha fatta da padrone (temperature autunnali di 12° per quanto riguarda l’atmosfera e 15° sull’asfalto), rendendo la vita molto complicata ai piloti. Le cadute, infatti, non sono mancate. Nella seconda parte della FP1 il sole ha iniziato a fare capolino tra le nubi, con la speranza che la situazione possa migliorare nel prosieguo della giornata.

La prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia si è trasformata in un vero e proprio festival spagnolo con 4 piloti iberici nelle prime 4 posizioni. Il miglior tempo è stato fissato, come detto, da Adrian Fernandez (Honda Leopard) in 1:44.461 davanti a Maximo Quiles (CFMoto Aspar) secondo a 356 millesimi, quindi terzo David Almansa (Honda Leopard) a 549, mentre è quarto Joel Esteban (CF Moto Aspar) a 985.

Quinta posizione per il padrone di casa Joel Kelso (KTM MTA) a 1.383 secondi, sesta per il neozelandese Cormac Buchanan (KTM BOE) a 1.459, mentre è settimo un altro spagnolo, Angel Piqueras (Honda Leopard) a 1.573. Ottavo il primo degli italiani, Guido Pini (KTM IntactGP) a 1.676, quindi nono il campione del mondo, lo spagnolo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 2.064 mentre completa la top10 l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 2.305.

Si ferma in 12a posizione Matteo Bertelle (KTM MTA) a 2.889, quindi 16° Luca Lunetta (Honda SIC58) a 3.177. Nicola Carraro (Honda Snipers) è 19 a 3.743, mentre Riccardo Rossi (Honda Snipers) chiude 21° a 4.232. A questo punto la classe più leggera si prepara per le attesissime pre-qualifiche che scatteranno alle ore 04.15 italiane (le ore 13.15 locali).