Moto3, Rueda cerca l’undicesima a Sepang, mentre Piqueras e Quiles lottano per il secondo posto nella generale

Dall’Australia… alla Malesia. Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale di Moto3 2025 che, anche se ha già consegnato ufficialmente il titolo iridato, regala spunti importanti tappa dopo tappa come si è visto anche a Phillip Island nell’ultima tappa.

Il prossimo appuntamento, il ventesimo e terzultimo del campionato, si disputerà sul tracciato di Sepang con una sola grande domanda: “Chi potrà fermare lo strapotere di José Antonio Rueda”? Al momento la risposta è “Nessuno“, dato che il pilota spagnolo sta proseguendo come un carro-armato nella sua annata da record.

Oppure, per meglio dire, quasi da record. Nonostante abbia già raggiunto la ragguardevole quota dei 10 successi stagionali, il pilota portacolori del team Red Bull KTM Ajo, infatti, non potrà andare a pareggiare o migliorare il primato assoluto di David Alonso che, proprio un anno fa, riuscì a conquistare la bellezza di 14 vittorie nella classe più leggera. José Antonio Rueda, quindi, al massimo potrebbe arrivare a 13 in caso di successi a Sepang, Portimao e Valencia.

La classifica generale dà ormai un solo spunto, ovvero chi chiuderà al secondo posto. Il campione del mondo veleggia a quota 365 punti contro i 231 di Angel Piqueras ed i 228 di Maximo Quiles. Più distanti David Munoz con 197 e Joel Kelso con 179. In casa Italia vedremo se potrà arrivare un nuovo podio. L’ultimo porta la firma di Guido Pini e Luca Lunetta a Mandalika e c’è quindi assoluto bisogno di una sterzata ad una annata nella quale di sorrisi ne abbiamo visti pochi per i nostri alfieri.