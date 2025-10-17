Moto2, Tony Arbolino il migliore nella FP2 di Phillip Island su asfalto umido!

Condizioni di pista complicate per i piloti della Moto2 a Phillip Island (Australia), sede del 19° appuntamento del Mondiale 2025. Sui saliscendi australiani la pioggia è stata compagna di viaggio sgradita per i centauri, andando a stravolgere i piani delle varie squadre. Per questo motivo, il secondo turno di prove libere è stato un po’ alterato dai “capricci meteorologici”.

Il migliore a interpretare un asfalto che negli ultimi minuti è andato via via ad asciugarsi è stato Tony Arbolino. Il lombardo, in sella alla Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha, ha stampato il tempo di 1:32.867, a precedere di 0.851 lo spagnolo Marcos Ramírez (Kalex Onlyfans American Racing Team) di 0.697 e l’americano Joe Roberts (Kalex Onlyfans American Racing Team) di 0.851.

A completare il quadro della top-5 troviamo il belga Barry Baltus (Kalex Fantic Racing) a 1.642 e l’indonesiano Mario Aji (Kalex Idemitsu Honda Team Asia) a 4.451. Dai distacchi si può comprendere che si sia cercato di non correre rischi eccessivi, vista l’importanza della sessione. Per questo, non c’è da stupirsi che i duellanti per il titolo iridato siano così arretrati.

Il riferimento è allo spagnolo Manuel González (Kalex LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) 22° e al brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans Racing Team) che ha deciso di non completare alcun giro cronometrato, nella consapevolezza di avere un buon set-up in vista delle qualifiche. Nelle retrovie anche Celestino Vietti con la Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team, classificatosi 19°.

CLASSIFICA FP2 GP AUSTRALIA 2025 MOTO2

1 Tony Arbolino Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 1:32.867 —

2 Marcos Ramírez Kalex Onlyfans American Racing Team 1:33.564 +0.697

3 Joe Roberts Kalex Onlyfans American Racing Team 1:33.718 +0.851

4 Barry Baltus Kalex Fantic Racing 1:34.509 +1.642

5 Mario Aji Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:37.318 +4.451

6 Jake Dixon Boscoscuro ELF Marc VDS Racing Team 1:38.595 +5.728

7 Izan Guevara Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 1:39.196 +6.329

8 Alonso López Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team 1:39.388 +6.521

9 Daniel Muñoz Kalex Red Bull KTM Ajo 1:39.568 +6.701

10 Adrián Huertas Kalex Italtrans Racing Team 1:40.043 +7.176

11 Iván Ortolá Boscoscuro QJMOTOR–FRINSA–MSI 1:40.389 +7.522

12 Álex Escrig Forward KLINT Forward Factory Team 1:40.428 +7.561

13 Daniel Holgado Kalex CFMOTO Power Electronics Aspar 1:40.967 +8.100

14 Zonta van den Goorbergh Kalex RW–Idrofoglia Racing GP 1:40.978 +8.111

15 Collin Veijer Kalex Red Bull KTM Ajo 1:41.489 +8.622

16 Yuki Kunii Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:41.639 +8.772

17 Ayumu Sasaki Kalex RW–Idrofoglia Racing GP 1:41.683 +8.816

18 Jorge Navarro Forward KLINT Forward Factory Team 1:41.725 +8.858

19 Celestino Vietti Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team 1:42.684 +9.817

20 Harrison Voight Boscoscuro QJMOTOR–FRINSA–MSI 1:43.025 +10.158

21 David Alonso Kalex CFMOTO Power Electronics Aspar 1:43.906 +11.039

22 Manuel González Kalex LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP 1:43.992 +11.125

SENZA TEMPI

Diogo Moreira Kalex Italtrans Racing Team 25:37.827

Filip Salac Boscoscuro ELF Marc VDS Racing Team 2:10.334

Darryn Binder Kalex Italjet Gresini Moto2 34:23.366

Aron Canet Kalex Fantic Racing 12:02.054

Albert Arenas Kalex Italjet Gresini Moto2 27:10.776

Senna Agius Kalex LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP 34:57.378