Moto2, Senna Agius profeta in patria a Phillip Island. Arbolino e Vietti distanti

Emozioni a non finire nel GP d’Australia di Moto2, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025. Nell’incertezza data dal meteo col cielo a minacciare pioggia, la classe intermedia ha regalato spettacolo e alla fine i tifosi australiani di Phillip Island hanno potuto festeggiare la super prestazione di un loro connazionale. Il riferimento è a Senna Agius (Kalex LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP).

Il centauro è diventato primo australiano della storia a trionfare in questa categoria, dominando la gara in lungo e in largo. Una costanza di rendimento notevolissima che gli ha consentito di fare il vuoto e di arrivare in solitaria. A completare il podio sono stati il colombiano David Alonso (Kalex CFMOTO Power Electronics Aspar Team) a 3.684 e il brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans Racing Team) a 3.721.

Un piazzamento quello del pilota sudamericano che gli consente di avvicinarsi al leader della classifica mondiale, lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), settimo in questo GP alle spalle dell’iberico Daniel Holgado (Kalex CFMOTO Power Electronics Aspar Team), del britannico Jake Dixon (Boscoscuro ELF Marc VDS Racing Team) e del belga Barry Baltus ( Kalex Fantic Racing). Sono solo due le lunghezze che separano Moreira da Gonzales a tre week end dal termine.

Lontani i centauri italiani. Tony Arbolino, in sella alla Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha Moto2, si è classificato 17°, mentre Celestino Vietti (Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team) non è andato oltre la 19ma posizione.

CLASSIFICA GP AUSTRALIA MOTO2 2025

1 Senna Agius 81 – 1:32.591 23 Kalex LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP

2 David Alonso 80 +3.684 1:31.200 23 Kalex CFMOTO Power Electronics Aspar Team

3 Diogo Moreira 10 +3.721 1:31.056 23 Kalex Italtrans Racing Team

4 Daniel Holgado 27 +4.440 1:31.309 23 Kalex CFMOTO Power Electronics Aspar Team

5 Jake Dixon 96 +4.451 1:31.521 23 Boscoscuro ELF Marc VDS Racing Team

6 Barry Baltus 7 +5.378 1:31.807 23 Kalex Fantic Racing

7 Manuel Gonzalez 18 +5.783 1:32.248 23 Kalex LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP

8 Albert Arenas 75 +6.922 1:32.578 23 Kalex Italjet Gresini Moto2

9 Aron Canet 44 +9.842 1:32.300 23 Kalex Fantic Racing

10 Ayumu Sasaki 71 +11.351 1:33.154 23 Kalex RW-Idrofoglia Racing GP

11 Adrian Huertas 99 +11.727 1:31.572 23 Kalex Italtrans Racing Team

12 Collin Veijer 95 +12.094 1:31.702 23 Kalex Red Bull KTM Ajo

13 Joe Roberts 16 +12.466 1:31.811 23 Kalex OnlyFans American Racing Team

14 Darryn Binder 15 +12.927 1:31.978 23 Kalex Italjet Gresini Moto2

15 Alonso Lopez 21 +19.516 1:32.302 23 Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team

16 Izan Guevara 28 +19.545 1:32.273 23 Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

17 Tony Arbolino 14 +19.689 1:31.692 23 Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

18 Ivan Ortola 4 +23.054 1:33.315 23 Boscoscuro QJMOTOR – FRINSA – MSI

19 Celestino Vietti 13 +25.627 1:32.916 23 Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team

20 Mario Aji 64 +25.699 1:32.903 23 Kalex Idemitsu Honda Team Asia

21 Daniel Muñoz 17 +25.745 1:32.814 23 Kalex Red Bull KTM Ajo

22 Zonta van den Goorbergh 84 +26.217 1:32.676 23 Kalex RW-Idrofoglia Racing GP

23 Alex Escrig 11 +32.863 1:33.653 23 Forward KLINT Forward Factory Team

24 Jorge Navarro 9 +46.777 1:33.794 23 Forward KLINT Forward Factory Team

25 Yuki Kunii 92 +47.779 1:32.340 23 Kalex Idemitsu Honda Team Asia

26 Harrison Voight 29 +1:01.394 1:34.443 23 Boscoscuro QJMOTOR – FRINSA – MSI

RT Marcos Ramirez 24 Ritirato (13 giri) 1:36.665 13 Kalex OnlyFans American Racing Team