Moto2, Jake Dixon svetta nella FP1 del GP d’Australia. Buon quinto posto per Arbolino

Jake Dixon ha fatto segnare il miglior tempo al termine della prima sessione del Gran Premio d’Australia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025. Sullo splendido tracciato di Phillip Island la situazione meteo è andata in miglioramento. Dopo la pioggia delle prime ore della giornata, il sole ha iniziato a dominare la scena, andando ad asciugare l’asfalto con il passare dei minuti, permettendo così ai piloti di spingere a dovere.

Il miglior tempo della FP1 è stato fissato dal britannico Jake Dixon (Boscoscuro Marc VDS) che ha fatto fermare i cronometri sull’1:31.346 con appena 66 millesimi di vantaggio sul colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar), mentre chiude in terza posizione il brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans) a 163 millesimi.

Quarta posizione per il padrone di casa Senna Agius (Kalex Intact GP) a 208 millesimi dalla vetta, quinta per il primo degli italiani Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) a 335, mentre in sesta troviamo lo spagnolo Aron Canet (Kalex Fantic) a 408. Settima posizione per il suo connazionale Daniel Holgado (Kalex CFMoto Aspar) a 586, quindi in ottava l’ennesimo spagnolo Adrian Huertas (Kalex Italtrans) a 724. Nono l’indonesiano Mario Aji (Kalex Idemitsu) a 742 millesimi, mentre completa la top10 lo spagnolo Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) a 793 millesimi. Si ferma in 18a posizione Celestino Vietti (Boscoscuro HDR) a 1.619.

A questo punto la Moto2 si prepara per le attesissime pre-qualifiche che scatteranno alle ore 05.05 italiane (le ore 14.05 locali).