Moto2, Jake Dixon fa suo il GP ‘accorciato’ di Sepang. 5° Moreira e nuovo leader del Mondiale. Arbolino e Vietti lontani

Un GP della Malesia per la classe Moto2 decisamente convulso e con cambi di scenari. La ventesima prova del campionato della cilindrata di mezzo è stata condizionata in primis dal mutamento del programma. L’incidente in Moto3 nel giro di schieramento tra lo svizzero Noah Dettwiler e lo spagnolo Josè Antonio Rueda ha costretto gli organizzatori a riorganizzare lo schedule, con il via della gara domenicale alle 09.30 italiane.

Dopo due giri, poi, la bandiera rossa è andata in scena: la chiusura d’anteriore della Kalex Onlyfans American Racing Team di Joe Roberts, in uscita dall’ultima curva che immetteva sul rettilineo, ha portato alla sospensione della corsa. Nuova procedura di partenza e via a una sorta di Sprint Race con 11 giri da affrontare per i centauri.

In questo contesto così mutevole il britannico Jake Dixon è andato a prendersi la vittoria, sulla Boscoscuro ELF Marc VDS Racing Team, a precedere di 2.035 il colombiano David Alonso (CFMOTO RCB Aspar Team) e di 2.745 il belga Barry Baltus (Fantic Racing). Prestazione dominante di Dixon, bravo a impostare da subito un ritmo molto veloce e fiaccando la resistenza altrui.

Tuttavia, il vero interesse c’è stato poco dietro. Lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), leader del campionato ai nastri di partenza di questo round, è incappato in un errore molto grave, quando mancavano tre tornate alla conclusione. L’iberico, nella percorrenza del tornantino prima del traguardo, è entrato troppo largo e ha perso l’anteriore della sua moto, concludendo poi 25°.

Un regalo per il suo rivale diretto in campionato, Diogo Moreira. Il pilota brasiliano dell’Italtrans Racing Team si è reso protagonista di una grande rimonta, dopo qualifiche molto negative. Dal 16° posto del sabato, Moreira si è classificato quinto, dietro allo spagnolo Daniel Holgado (CFMOTO RCB Aspar Team) e davanti ad Albert Arenas (ITALJET Gresini Moto2). Un risultato che ha consentito al sudamericano di conquistare la vetta del Mondiale, a due appuntamenti dalla fine, con nove lunghezze di margine su Gonzalez.

Per quanto riguarda casa Italia, Tony Arbolino (Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) e Celestino Vietti (Boscoscuro Sync SpeedRS Team) hanno terminato in decima e undicesima posizione, con un distacco rispettivamente di 11.726 e di 12.823.

CLASSIFICA GP MALESIA MOTO2 2025

1 Jake Dixon Boscoscuro ELF Marc VDS Racing Team 2:06.352 —

2 David Alonso Kalex CFMOTO RCB Aspar Team 2:06.415 +0.063

3 Barry Baltus Kalex Fantic Racing 2:05.898 +0.454

4 Daniel Holgado Kalex CFMOTO RCB Aspar Team 2:06.753 +1.401

5 Diogo Moreira Kalex Italtrans Racing Team 2:06.941 +1.589

6 Albert Arenas Kalex Italjet Gresini Moto2 2:06.940 +1.588

7 Daniel Muñoz Kalex Red Bull KTM Ajo 2:06.197 +1.845

8 Alex Escrig Forward KLINT Forward Factory Team 2:06.913 +1.561

9 Collin Veijer Kalex Red Bull KTM Ajo 2:06.771 +1.419

10 Tony Arbolino Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 2:07.061 +1.709

11 Celestino Vietti Boscoscuro Sync SpeedRS Team 2:06.804 +1.452

12 Izan Guevara Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 2:07.712 +2.360

13 Ivan Ortola Boscoscuro QJMOTOR – FRINSA – MSI 2:07.399 +2.047

14 Alonso Lopez Boscoscuro Sync SpeedRS Team 2:07.443 +2.091

15 Aron Canet Kalex Fantic Racing 2:07.332 +1.980

16 Marcos Ramirez Kalex OnlyFans American Racing Team 2:06.854 +1.502

17 Ayumu Sasaki Kalex RW-Idrofoglia Racing GP 2:07.137 +1.785

18 Adrian Huertas Kalex Italtrans Racing Team 2:07.056 +1.704

19 Jorge Navarro Forward KLINT Forward Factory Team 2:07.481 +2.129

20 Yuki Kunii Kalex Idemitsu Honda Team Asia 2:07.547 +2.195

21 Zonta van den Goorbergh Kalex RW-Idrofoglia Racing GP 2:07.807 +2.455

22 Mario Aji Kalex Idemitsu Honda Team Asia 2:07.891 +2.539

23 Helmi Azman Kalex PETRONAS MIE Racing RW 2:08.769 +3.417

24 Azroy Anuar Kalex PETRONAS MIE Racing RW 2:08.685 +3.333

25 Manuel Gonzalez Kalex LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP 2:08.693 +3.341

26 Harrison Voight Boscoscuro QJMOTOR – FRINSA – MSI 2:10.697 +5.345