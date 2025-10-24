Moto2, Jake Dixon è il più veloce nella FP1 del GP di Malesia, Vietti 6° precede Arbolino

Jake Dixon (Boscoscuro Marc VDS ha messo a segno il miglior tempo al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Malesia, ventesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025.

Sul tracciato di Sepang il pilota britannico ha messo a segno un interessante 2:04.131 mettendo 161 millesimi tra sé e lo spagnolo Albert Arenas (Kalex Gresini) quindi è terzo il colombiano David Alonso (Kalex Aspar) a 298. Quarta posizione per lo spagnolo Daniel Holgado (Kalex Aspar) a 340, quinta per il brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans) a 432 mentre è sesto il nostro Celestino Vietti (Boscoscuro Sync) a 513.

Chiude in settima posizione il nostro Tony Arbolino (Boscoscuro Yamaha Moto2) a 565 millesimi dalla vetta, ottavo lo spagnolo Aron Canet (Kalex Fantic) a 568, quindi nono il suo connazionale Izan Guevara (Boscoscuro Dynavolt) a 687, mentre completa la top10 l’ennesimo iberico Manuel Gonzalez (Kalex Intact) a 750.

A questo punto la classe mediana si prepara per le pre-qualifiche che scatteranno alle ore 08.05 italiane (le ore 14.05 locali) e andranno a definire la top14 che potrà evitare la Q1 nel corso delle qualifiche di domani.