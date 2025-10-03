Moto2, Celestino Vietti brilla nella FP1 del GP di Indonesia! Arbolino subito fuori dalla top10

Parte bene il fine settimana della classe regina per quanto riguarda i colori italiani. Celestino Vietti, infatti, ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025, confermando i miglioramenti messi in mostra nell’ultimo periodo.

Sul tracciato di Mandalika baciato dal sole e da temperature elevate (29° per quanto riguarda l’atmosfera e addirittura 52° sull’asfalto) il grip ha giocato qualche scherzo ai piloti che hanno messo in mostra diverse cadute, bandiere gialle assortite e anche una rossa. Da questo scenario non semplice è emerso il nostro Celestino Vietti (Boscoscuro HDR) che ha stampato un interessante 1:33.245 con un margine di vantaggio di 151 millesimi sullo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP), mentre in terza posizione troviamo il suo connazionale Daniel Holgado (Kalex CFMoto Aspar), sempre più protagonista della classe mediana, con un distacco di 204.

Si ferma in quarta posizione il brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans) a 305 millesimi da Vietti, quindi in quinta lo spagnolo Aron Canet (Kalex Fantic) a 338, davanti allo statunitense Joe Roberts (Kalex American) sesto a 467. Chiude in settima posizione il colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar) a 506 millesimi, quindi in ottava il giapponese Ayumu Sasaki (Kalex RW) a 609 ed in nona lo spagnolo Alex Escrig (Forward Klint) a 610. Completa la top10 il belga Barry Baltus (Kalex Fantic) a 651 millesimi, subito davanti a Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) che centra l’undicesima piazza a 667 millesimi da Vietti.

A questo punto la classe mediana si prepara per le pre-qualifiche che scatteranno alle ore 08.05 italiane (le ore 14.05 locali) e andranno a comporre la top14 che domani in occasioni delle qualifiche potrà evitare la Q1.