Mondiali tiro a volo 2025 oggi: orari 18 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Si distribuiranno oggi, sabato 18 ottobre, ad Atene, in Grecia, le ultime medaglie in palio ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo: la rassegna iridata si chiuderà con le qualificazioni e le finali nella specialità olimpica del trap a coppie miste.

A difendere i colori azzurri saranno due coppie: Italia 1 sarà formata da Mauro De Filippis e Silvana Maria Stanco, mentre Italia 2 sarà composta da Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi. Dopo i 75 piattelli regolamentari delle qualificazioni si disputerà lo shoot-off, mentre la finale per il bronzo precederà quella per l’oro.

I Mondiali senior 2025 di tiro a volo non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming delle finali odierne sarà garantita dal canale YouTube ISSF e da Olympic Channel, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle qualificazioni e delle finali della manifestazione iridata.

CALENDARIO MONDIALI TIRO A VOLO 2025

Sabato 18 ottobre

8.00 Qualificazioni trap a coppie miste (75 piattelli) (con Massimo Fabbrizi / Alessia Iezzi e Mauro De Filippis / Silvana Maria Stanco)

13.30 Qualificazioni trap a coppie miste (shoot-off)

14.30 Finali trap a coppie miste – Diretta streaming su YouTube ISSF ed Olympic Channel

PROGRAMMA MONDIALI TIRO A VOLO 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: finali su YouTube ISSF ed Olympic Channel.

Diretta live testuale: finali su OA Sport.