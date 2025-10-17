Mondiali tiro a volo 2025 oggi: orari 17 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Verranno assegnate oggi, venerdì 17 ottobre, ad Atene, in Grecia, le ultime medaglie individuali in palio ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo: si chiuderanno le qualificazioni e si disputeranno le finali nelle specialità olimpiche del trap, maschile e femminile, e verranno stilate anche le graduatorie a squadre.

Nella competizione maschile saranno in gara per l’Italia Giovanni Pellielo, Massimo Fabbrizi e Mauro De Filippis, mentre in quella femminile saranno al via Alessia Iezzi, Silvana Maria Stanco e Valentina Panza. Dopo le prime due giornate delle qualificazioni Silvana Maria Stanco ha ottime possibilità di ingresso in finale, mentre sono molto più basse tra gli uomini quelle di Massimo Fabbrizi.

I Mondiali senior 2025 di tiro a volo non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming delle finali odierne sarà garantita dal canale YouTube ISSF e da Olympic Channel, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle finali della manifestazione iridata.

CALENDARIO MONDIALI TIRO A VOLO 2025

Venerdì 17 ottobre

8.00 Qualificazioni trap femminile (25 piattelli) (con Alessia Iezzi, Silvana Maria Stanco, Valentina Panza)

9.30 Qualificazioni trap maschile (25 piattelli) (con Giovanni Pellielo, Massimo Fabbrizi, Mauro De Filippis)

12.00 Qualificazioni trap femminile (shoot-off)

12.30 Qualificazioni trap maschile (shoot-off)

14.00 Finale trap femminile – Diretta streaming su YouTube ISSF ed Olympic Channel

15.30 Finale trap maschile – Diretta streaming su YouTube ISSF ed Olympic Channel

PROGRAMMA MONDIALI TIRO A VOLO 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: finali su YouTube ISSF ed Olympic Channel.

Diretta live testuale: finali su OA Sport.