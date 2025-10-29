Mondiali taekwondo 2025 oggi: orari 29 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Quest’oggi, mercoledì 29 ottobre, è in programma la sesta e penultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Wuxi (Cina). Day-6 dedicata alle categorie -58 kg uomini e -62 kg donne, con l’Italia che si affida totalmente alla sua stella Vito Dell’Aquila per ottenere la seconda medaglia della manifestazione.

Dopo l’argento di Simone Alessio nella -87 kg, l’altra punta di diamante del movimento azzurro si gioca qualcosa di importante nella prima rassegna iridata del nuovo quadriennio verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il fuoriclasse pugliese, già campione del mondo a Guadalajara nel 2022 e oro olimpico a Tokyo nel 2021, va considerato uno dei candidati principali al podio dopo aver raccolto quest’anno un titolo al G3 di Sofia ed un quarto posto al Grand Prix Challenge di Charlotte.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming della sesta giornata dei Mondiali 2025 di taekwondo. Tutti i combattimenti odierni saranno visibili in diretta streaming su worldtaekwondo.org e sul canale Youtube di World Taekwondo fino ai quarti, con semifinali e finali su Olympic Channel; in diretta live testuale su OA Sport dagli ottavi in poi.

CALENDARIO MONDIALI TAEKWONDO OGGI

Mercoledì 29 ottobre

2.00 Preliminari -58 kg uomini e -62 kg donne

8.00 Ottavi e quarti di finale -58 kg uomini e -62 kg donne

11.00 Semifinali e finali -58 kg uomini e -62 kg donne

PROGRAMMA MONDIALI TAEKWONDO OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale Youtube di World Taekwondo e worldtaekwondo.org fino ai quarti, poi semifinali e finali su Olympic Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport (dagli ottavi in poi).

MONDIALI TAEKWONDO 2025: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Vito Dell’Aquila (58 kg).