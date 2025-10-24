Mondiali taekwondo 2025 oggi: orari 24 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Cominciano oggi i Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, in programma a Wuxi (Cina) da venerdì 24 a giovedì 30 ottobre. La prima rassegna iridata del nuovo ciclo olimpico verso Los Angeles 2028 si apre con l’assegnazione delle medaglie in due categorie di peso, la -57 kg femminile e la +87 kg maschile, in cui l’Italia schiera rispettivamente Giada Al Halwani e Mattia Molin.

La 23enne nativa di Senigallia sta provando a scalare le gerarchie internazionali dopo il bronzo europeo del 2022 e sogna di salire per la prima volta sul podio mondiale, anche se il tabellone sembra piuttosto proibitivo essendo stata inserita nell’ottavo della canadese Skylar Brown (bronzo olimpico a Parigi) e nel quarto della quotata cinese Luo Zuongshi (campionessa mondiale 2022). Strada in salita anche per il 19enne veneto, che se la vedrà al primo turno con il forte bielorusso Artsiom Plonis.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming della giornata inaugurale dei Mondiali 2025 di taekwondo a Wuxi. Tutti gli incontri della rassegna iridata saranno visibili in diretta streaming su worldtaekwondo.org e sul canale Youtube di World Taekwondo, con semifinali e finali anche su Olympic Channel ed in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI TAEKWONDO OGGI

Venerdì 24 ottobre

3.00 Preliminari +87 kg uomini e -57 kg donne

9.00 Ottavi e quarti di finale +87 kg uomini e -57 kg donne

11.30 Semifinali e finali +87 kg uomini e -57 kg donne

PROGRAMMA MONDIALI TAEKWONDO OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale Youtube di World Taekwondo, worldtaekwondo.org; semifinali e finali anche su Olympic Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MONDIALI TAEKWONDO 2025: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Giada Al Halwani (57 kg), Mattia Molin (+87 kg).