Mondiali ciclismo su pista 2025 oggi: orari 24 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara
Nuova giornata ai Mondiali di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Santiago in Cile. Sono ben cinque i titoli che verranno assegnati oggi e non mancano le possibilità di medaglia in chiave azzurra. Andiamo a scoprire nel dettaglio il programma, il palinsesto tv e gli italiani in gara.
PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2025 OGGI
Venerdì 24 ottobre
Sessione mattutina (16:00 – 18:55)
qualificazioni Chilometro da fermo maschile
Omnium femminile (1/4) – Scratch 10 km
qualificazioni Inseguimento individuale maschile
Omnium femminile (2/4) – Tempo Race 10 km
Sessione Pomeridiana (22:00 – 01:45)
finale Corsa a punti maschile 40 km
semifinale Sprint femminile
Omnium femminile (3/4) – Eliminazione
semifinale Sprint femminile
finale Chilometro da fermo maschile
semifinale Sprint femminile
finale Inseguimento individuale maschile
Omnium femminile (4/4) – Corsa a punti 20 km
finali Sprint femminile
ITALIANI IN GARA
Chilometro da fermo maschile: Matteo Bianchi
Omnium femminile: Vittoria Guazzini
Inseguimento individuale maschile: Etienne Grimod e Renato Favero
Corsa a punti maschile: Juan David Sierra
DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA 2025 IN TV E STREAMING
Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 22.00
Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport