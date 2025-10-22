Mondiali ciclismo su pista 2025 oggi in tv: orari 22 ottobre, canale, programma, streaming, italiani in gara

Si aprono oggi i Mondiali di ciclismo su pista 2025, quest’anno in scena a Santiago del Cile. La rassegna iridata si disputerà per la prima volta dal 2017 al di fuori dell’Europa ed impegnerà i corridori fino a domenica 26 ottobre. Saranno 22 i titoli messi in palio in questa edizione, equamente distribuiti tra uomini e donne. L’Italia cercherà di migliorare il risultato del 2024, quando concluse con quattro medaglie.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA ALLE 16.00 E ALLE 23.00

Oltre alle sei specialità olimpiche del keirin, della madison, dell’omnium, dello sprint e dell’inseguimento e velocità a squadre ci saranno le classiche prove dell’eliminazione, del chilometro, della corsa a punti, dello scratch e dell’inseguimento individuale. In questa prima giornata al Velodromo Peñalolen saranno assegnati i primi tre titoli della kermesse.

Oltre infatti alle qualifiche del Team Sprint e del Team Pursuit maschili e femminili nella mattinata cilena (pomeriggio italiano), nella sessione pomeridiana la finale dello scratch 10 km donne assegnerà il primo oro di questa edizione, con l’Italia che spera di essere subito protagonista con Martina Fidanza. Seguiranno poi le finali maschili e femminili del Team Sprint, per concludere il day-1.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2025

Mercoledì 22 ottobre (orari italiani)

Ore 16.00 – 21.14

Team Pursuit Qualifiche Donne

Team Pursuit Qualifiche Uomini

Team Sprint Qualifiche Donne

Team Sprint Qualifiche Uomini

Ore 23.30 – 01.38

Team Sprint Primo Turno Donne

Team Sprint Primo Turno Uomini

Scratch 10 km Finale Donne

Team Pursuit Primo Turno Uomini

Team Sprint Finali Donne

Team Sprint Finali Uomini

ITALIANI IN GARA

Ore 16.00 – 21.14

Team Pursuit Qualifiche Donne – Fidanza Martina, Alzini Martina, Venturelli Federica, Guazzini Vittoria

Team Pursuit Qualifiche Uomini – Boscaro Davide, Lamon Francesco, Giaimi Luca, Favero Renato

Team Sprint Qualifiche Donne

Team Sprint Qualifiche Uomini – Napolitano Daniele, Minuta Stefano, Predomo Mattia

Ore 23.30 – 01.38

Team Sprint Primo Turno Donne

Team Sprint Primo Turno Uomini – ev. Italia (Napolitano Daniele, Minuta Stefano, Predomo Mattia)

Scratch 10 km Finale Donne – Fidanza Martina

Team Pursuit Primo Turno Uomini – ev. Italia (Boscaro Davide, Lamon Francesco, Giaimi Luca, Favero Renato)

Team Sprint Finali Donne

Team Sprint Finali Uomini – ev. Italia (Napolitano Daniele, Minuta Stefano, Predomo Mattia)

DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 23.30 alle 01.40

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus ed Eurosport dalle 23.20

Diretta Live testuale: OA Sport