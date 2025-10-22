Ciclismo
Mondiali ciclismo su pista 2025 oggi in tv: orari 22 ottobre, canale, programma, streaming, italiani in gara
Si aprono oggi i Mondiali di ciclismo su pista 2025, quest’anno in scena a Santiago del Cile. La rassegna iridata si disputerà per la prima volta dal 2017 al di fuori dell’Europa ed impegnerà i corridori fino a domenica 26 ottobre. Saranno 22 i titoli messi in palio in questa edizione, equamente distribuiti tra uomini e donne. L’Italia cercherà di migliorare il risultato del 2024, quando concluse con quattro medaglie.
LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA ALLE 16.00 E ALLE 23.00
Oltre alle sei specialità olimpiche del keirin, della madison, dell’omnium, dello sprint e dell’inseguimento e velocità a squadre ci saranno le classiche prove dell’eliminazione, del chilometro, della corsa a punti, dello scratch e dell’inseguimento individuale. In questa prima giornata al Velodromo Peñalolen saranno assegnati i primi tre titoli della kermesse.
Oltre infatti alle qualifiche del Team Sprint e del Team Pursuit maschili e femminili nella mattinata cilena (pomeriggio italiano), nella sessione pomeridiana la finale dello scratch 10 km donne assegnerà il primo oro di questa edizione, con l’Italia che spera di essere subito protagonista con Martina Fidanza. Seguiranno poi le finali maschili e femminili del Team Sprint, per concludere il day-1.
PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2025
Mercoledì 22 ottobre (orari italiani)
Ore 16.00 – 21.14
Team Pursuit Qualifiche Donne
Team Pursuit Qualifiche Uomini
Team Sprint Qualifiche Donne
Team Sprint Qualifiche Uomini
Ore 23.30 – 01.38
Team Sprint Primo Turno Donne
Team Sprint Primo Turno Uomini
Scratch 10 km Finale Donne
Team Pursuit Primo Turno Uomini
Team Sprint Finali Donne
Team Sprint Finali Uomini
ITALIANI IN GARA
Ore 16.00 – 21.14
Team Pursuit Qualifiche Donne – Fidanza Martina, Alzini Martina, Venturelli Federica, Guazzini Vittoria
Team Pursuit Qualifiche Uomini – Boscaro Davide, Lamon Francesco, Giaimi Luca, Favero Renato
Team Sprint Qualifiche Donne
Team Sprint Qualifiche Uomini – Napolitano Daniele, Minuta Stefano, Predomo Mattia
Ore 23.30 – 01.38
Team Sprint Primo Turno Donne
Team Sprint Primo Turno Uomini – ev. Italia (Napolitano Daniele, Minuta Stefano, Predomo Mattia)
Scratch 10 km Finale Donne – Fidanza Martina
Team Pursuit Primo Turno Uomini – ev. Italia (Boscaro Davide, Lamon Francesco, Giaimi Luca, Favero Renato)
Team Sprint Finali Donne
Team Sprint Finali Uomini – ev. Italia (Napolitano Daniele, Minuta Stefano, Predomo Mattia)
DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA 2025 IN TV E STREAMING
Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 23.30 alle 01.40
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus ed Eurosport dalle 23.20
Diretta Live testuale: OA Sport