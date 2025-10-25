Mondali ciclismo su pista, Tarling trionfa nella corsa a punti. Lavreysen conferma la sua leggenda

La sessione serale della terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista non regala medaglie all’Italia che avrà ancora due giorni di gare per provare ad arricchire il medagliere che per ora può fregiarsi dell’oro vinto dal quartetto dell’inseguimento femminile a squadre. In una sessione di gare che regala risultati importanti e grandi emozioni spiccano le prove del britannico Joshua Tarling e del fuoriclasse olandese Harrie Lavreysen.

Nella finale della corsa a punti maschile domina la scena Joshua Tarling. Il britannico chiude la sua prova con 56 punti, bottino costruito, in buona parte, su un giro guadagnato e tre sprint vincenti. Al secondo posto si classifica lo statunitense Peter Moore con 48 punti, mentre completa il podio, con 41 punti, il francese Clement Petit. Elia Viviani non riesce a recitare un ruolo da protagonista e chiude undicesimo a quota otto.

Il chilometro da fermo maschile conferma il monopolio del protagonista più atteso e parla olandese. Il favorito Harrie Lavreysen, al diciannovesimo titolo iridato della sua carriera, non delude le attese e, con una spaventosa progressione, vince l’oro con 57”978 davanti al connazionale Jeffrey Hoogland, secondo in 58”163. Conquista la terza posizione, nettamente più staccato, il britannico Joseph Truman, bronzo in 59”268.

La Gran Bretagna centra il secondo oro di giornata e torna sul tetto del mondo nell’inseguimento individuale maschile. Joshua Charlton si aggiudica la medaglia d’oro e il titolo iridato con 4’04”192 precedendo il danese Rasmus Pedersen, secondo in 4’07”496. Lo statunitense Anders Johnson supera l’australiano James Moriarty per conquistare il bronzo con 4’08”699.

Lorena Wiebes conquista il titolo iridato nell’omnium femminile. La fuoriclasse olandese s’impone in tre prove su quattro e chiude la gara con 136 punti. Secondo posto e medaglia d’argento per la francese Marion Borras con 127 punti, terza, a quota 120, la danese Amalie Dideriksen. Vittoria Guazzini è quattordicesima con 55 punti. Nello sprint femminile Hetty Van der Wouw piega la giapponese Mina Sato, porta a casa il titolo iridato e regala il settimo oro alla sua nazione. La russa Alyna Lisenko completa il podio superando alla bella la connazionale Iana Burlakova.