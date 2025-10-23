Monaco secco: “Razzismo e malafede: Sinner farebbe bene a non giocare mai più in Coppa Davis”

Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport), ha valutato quanto è accaduto nelle ultime ore in merito al tema del “Rifiuto di Jannik Sinner alla Coppa Davis“. Diversi si sono esposti sulla vicenda, dividendosi nel partito del “Ha fatto bene” e in quello del “Traditore della patria“. Monaco, nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, ha espresso un parere che invita all’equilibrio.

“Polemica su Sinner? Ignorare e parlare di tennis credo sia la cosa migliore per non dare soddisfazione a certi personaggi. La vita è troppo breve per pensare a cosa ha detto Cazzullo. C’è una morbosità di cui parlo invano da due anni. Sia chi l’ha difeso sia chi l’ha attaccato cercava solo visibilità: nessuno aveva una chiara opinione. Si sta dando troppa importanza e visibilità a certi personaggi. Io non penso che la questione fisco sia sentita veramente. Ma sono ottomila gli italiani che hanno residenza a Montecarlo. E vogliamo parlare di Olanda e Malta? Allora facciamola a 360° questa polemica. Io penso che Sinner farebbe bene a fregarsene dell’Italia e non giocare più la Coppa Davis. Io spero che si allontani sempre più da questo Paese che non si merita niente“, ha dichiarato Monaco.

Entrando nello specifico: “Vedo razzismo latente e malafede. È un momento buio del mondo, sta crollando tutto quello che pensavamo fosse giusto. Le competizioni a squadre, per la sua estrazione, probabilmente le sente meno. Vanno capiti il carattere e il personaggio Sinner. A me non fa piacere che non sia in Davis, ma sono gasatissimo per capire la squadra senza di lui come si comporterà“.

Per questo, Monaco ha voluto anche differenziare opportunamente rispetto ai paragoni col passato: “È vero che anche altri giocatori in passato non andavano, ma non ha senso fare dei paragoni con loro nella misura in cui l’impegno attuale in Coppa Davis è decisamente meno gravoso rispetto a prima“.