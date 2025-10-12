Monaco: “Il segreto dato da Sinner a Paolini? Si parla di 2 cose…Jannik più propenso ai virus, ma ha fatto 5 finali Slam…”

Guido Monaco si è soffermato su Jasmine Paolini nel corso dell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Contro Swiatek è stata la più grande vittoria di una tennista italiana nella storia. Anche davanti a Serena Williams battuta agli US Open? 6-2, 6-1 a una che per larghi tratti domina il tennis, nei quarti di un 1000, quando ti giochi le Finals, presa a pallinate… Se parliamo di qualità e importanza della partita, qualità dell’avversaria contro cui aveva sempre perso e aveva preso delle rullate non da poco… Che testa di Paolini: è riuscita in termini assoluti a fare una stagione superiore o quantomeno pari rispetto all’anno scorso, ha vinto Roma in singolo e doppio, ha vinto la BJK Cup in quel modo battendo squadre vere. Io vedo una stagione clamorosa con alti e bassi. Le prestazioni nelle ultime sei-sette settimane sono quasi sempre state straordinarie“.

Il telecronista di Eurosport si è soffermato ulteriormente sulla toscana: “Sul piano mentale avere sfatato questo tabù può essere una spinta clamorosa. Ha fatto quasi due stagioni al contrario, sembra che questa stagione sia stata un po’ minore, ma in realtà siamo lì. Il misterioso segreto dato da Sinner? Si parla di qualcosa di gioco e di mentalità, di qualche mese fa, che l’ha aiutata a fare un salto di qualità. Abbiamo visto vincere Slam delle giocatrici che non sono state delle meteore, ma che magari non avevano quella caratura“.

L’esperto di tennis ha ribadito la sua posizione su Novak Djokovic: “Continuo a vedere un ex giocatore in campo, che si accascia in ogni punto. Per quella che è la sua immagine stiamo parlando di un giocatore bolso: scandalizzatevi e prendetemi per pazzo, ma è un ex giocatore e la prospettiva di arrivare al 2028 è folle. Poi il fatto che per il secondo anno di fila non dica che vada a Torino è veramente antipatico. Nei confronti dei suoi colleghi e degli organizzatori non fa una bella cosa tenendo in ballo il dubbio di essere a Torino. Federer soltanto all’ultimo Wimbledon aveva fatto fatica, ma prima era extra-lusso, era in spolvero e la finale di Djokovic a Wimbedon l’ha stragiocata. Lui ha finito bene, gli altri due no. Federer soltanto all’ultimo Wimbledon aveva fatto fatica, ma prima era extra-lusso, era in spolvero e la finale di Djokovic a Wimbledon 2019 l’ha stragiocata. Lui ha finito bene, gli altri due no“.

Un passaggio sulla condizione fisica di Jannik Sinner, ritiratosi per crampi a Shanghai: “Ogni persona ha un DNA, c’è chi è più soggetto a prendersi un virus e questo non è merito o colpa di Alcaraz e Sinner. Magari si fermerà di più, ma che problema c’è. A uno che fa cinque finali Slam di fila non puoi dire che ha problemi di preparazione, mi sembra parecchio ingeneroso. Medvedev e Sinner sono tra i più giustificati a Shanghai perché arrivavano da un altro torneo“.